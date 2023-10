Uroš Kaurin in Vito Weis: Heroj 4.0 – Business as Usual

V nadaljevanju preberite:

Po Heroju 3.0, ki je bil mnogo intimnejši in morda bolj pretresljiv, imamo Business as Usual, potopljenost med pop reference, refleksijo teatra, razstavljanje in smešenje toksičnih moških arhetipov in predvsem spretno krmarjenje s humorjem, ki je vselej na meji tega, da lahko predstavo zgradi ali zruši