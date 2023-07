Briljantna virtuoznost in pretresljiva liričnost

Oder Križank bodo 20. julija ob 21. uri zavzeli (nekdanji) baletniki svetovno priznanih operno-baletnih hiš, združeni v predstavo s pomenljivim naslovom Zvezde (Les Étoiles). Produkcija impresarija za ples, umetnost in balet Danieleja Ciprianija je od leta 2015 eden od najbolj pričakovanih plesnih dogodkov v Rimu. Zanj je nedavno prejel prestižno rimsko kulturno priznanje.

Gre za predstavo, sestavljeno iz »briljantne virtuoznosti in trenutkov pretresljive liričnosti v obliki mešanice ljubljenih skladb iz raznolikega repertoarja«. Nekatera »največja, najbolj izkušena in večkrat nagrajena imena iz prestižnih mednarodnih baletnih družb«, kot so Eleonora Abbagnato s hčerjo Julio Balzaretti, Sergio Bernal, Alessandro Frola, Bahtijar Adamzan, Paula Iniesta, Iana Salenko, Marian Walter, Sasha Riva in Simone Repele, bodo izvedla tako klasična in romantična dela kot dela »prefinjene sodobnosti«, kakršno je Eyes Open/Shut Your Eyes (Odprte oči/zapri oči) ameriške avant-pop zasedbe Antony and the Johnsons (danes imenovane Anohni and the Johnsons), ki »prestopa med apokaliptičnim in razkošnim«.

ℹ Zvezde (Les Étoiles) 20. julija ob 21. uri Križanke

Preplet plesa in mode

V prvem delu programa bodo na sporedu Navihanka Ferdinanda Hérolda, Zapateado iberskega tolkalskega orkestra Coetus, pas de deux iz Gusarja Riccarda Driga ter Giulietta na glasbo Uverture-fantazije Romeo in Julija Petra Iljiča Čajkovskega. Uvod v drugi del predstave se bo nadaljeval z glasbo Čajkovskega, Iana Saenko in Marian Walter iz Nemškega državnega baleta Berlin bosta odplesala pas de deux Beli labod iz Labodjega jezera v koreografiji Leva Ivanova. Sledil bo Labod na glasbo Camilla Saint-Saënsa v koreografiji Ricarda Cueja in izvedbi Sergia Bernala, prvaka španskega državnega baleta ter s Cuejem ustanovitelja SB Dance Company. Po omenjeni Eyes Open/Shut Your Eyes bodo sledili pas de deux iz Don Kihota Ludwiga Minkusa, Ravelov Bolero v koreografiji Rolanda Petita ter sklepna parada.

Kot poudarjajo pri Festivalu Ljubljana, je vodilni motiv predstave »slavljenje raznolikosti in tiste posebne kvalitete, zaradi katere je ples model idealne družbe in sveta«. Njen idejni vodja Daniele Cipriani, izšolan na italijanski državni akademiji za ples, se z organizacijo dogodkov, izobraževanj in konferenc ukvarja od mladih let. Pred dvajsetimi leti je ustanovil podjetje Daniele Cipriani Entertainment, ki se ukvarja s produkcijo, organizacijo in promocijo zabavnih dogodkov ter sodeluje z najbolj priznanimi plesnimi društvi na svetu. Svoje predstave je Cipriani, nekdanji umetniški vodja za ples festivalov Ravello in Positano Premia la Danza Léonide Massine​, predstavil v vseh večjih italijanskih gledališčih in festivalih ter tudi po svetu.

V Zvezdah so doslej nastopila številna imena iz vodilnih svetovnih institucij, kot so Kraljevi balet iz Londona, moskovski Bolšoj, peterburško Marijino gledališče, pariška in dunajska Opera in druge. Do zdaj si je produkcijo, katere začetek sega v leto 2015, skupno ogledalo več kot 40.000 ljudi. Od leta 2017 redno gostuje v impozantni rimski dvorani Santa Cecilia avditorija Parco della Musica, kamor pritegne raznoliko občinstvo vseh starosti in narodnosti – od Italijanov z vseh koncev države do turistov. Predstava se povezuje tudi z modo; leta 2017 je baletnika, nastopajoča v This Bitter Earth (Ta grenka Zemlja), oblekel Valentino, v zadnjih dveh izvedbah gale pa so ekskluzivno sodelovali s stilistom Robertom Capuccijem.