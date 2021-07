Čemu toliko življenja?

V nadaljevanju preberite:



Festival #soteskaopen2021 je pod okriljem Gledališča Glej postregel z več kot petdesetimi dogodki in dvema hišnima premierama – projektom Under Construction kolektiva Počemučka in avtorsko predstavo Kako smo prišli do sem? Mateja Recerja in Gregorja Zorca, ki se sprašuje, »koliko smrti je potrebnih, da lahko živimo«, ob tem pa se poigrava tudi z vlogo – in vrednostjo – spomina. V mojstrskem prepletu prostora in časa nam Recer in Zorc v roke polagata usode krajev, živali in ljudi, ki so – največkrat – prišli pred nami in katerih zgodbe bi – največkrat – ostale zamolčane. Odlike predstave Kako smo prišli do sem? so tudi njena odprtost, izrazita neteznost in izogibanje moralističnosti; postavitev v gostilno v tem pogledu ni naključna.