Dve desetletji festivala uprizoritvenih umetnosti

Dvajseti mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji se bo začel danes ob 17.30 na ploščadi pred Delavskim domom Hrastnik. Potekal bo v vseh treh zasavskih občinah, v Hrastniku do 5. junija, v Zagorju ob Savi do 4. junija in v Trbovljah od 22. do 24. junija.

»Namen festivala je predstavitev različnih umetniških žanrov in oblik, pestrost in neposrednost, ki prinaša oživitev dogajanja na zasavskih ulicah, ter približanje kulturnih vsebin najširšemu krogu ljudi. Pripravili smo zanimiv in pester program prireditev – plesnogledališke predstave, lutkovne predstave za otroke in odrasle, ulične predstave, cirkuške nastope, koncerte, delavnice in drugo,« je povedal umetniški vodja festivala Branko Potočan.

Mednarodni festival uprizorit­venih umetnosti Rdeči revirji je plesalec in koreograf Branko Potočan ustanovil v Hrastniku leta 2002. Leta 2013 je prvič pridobil širšo, »revirsko« razsežnost, saj se je razširil tudi na sosednji občini Trbovlje in Zagorje. Osnovna ideja festivala je povezovanje in skrb za kulturno-umetniški utrip Zasavja. Namenjen je prepletu tradicionalnih in sodobnih vsebin ter oblik kulture in umet­nosti v lokalnem okolju, s čimer odpira nove prostore medžanrskega in medgeneracijskega povezovanja.

Krepitev kulturno-umetniškega delovanja

Festival je kombinacija etnično obarvanih in vrhunskih vsebin ter podpira nadarjene umetnike različnih generacij, žanrov in področij, je posrednik kulturnih vsebin v lokalno okolje ter odpira dialog med lokalnim in mednarodnim okoljem. Z dobrim programom in mednarodno udeležbo je festival avtentična turistična ponudba.

»Cilj in motiv Rdečih revirjev je vseskozi enak: povečati kulturno-umetniško delovanje v Hrastniku in širši zasavski regiji. Umestitev festivala v lokalno okolje spodbuja in ohranja lokalno kulturno dediščino, ima pa tudi širšo socialno in izobraževalno funkcijo,« je poudaril Potočan.

Letos Občina Hrastnik praznuje 200 let rudarstva, kar bo festival Rdeči revirji posebej poudaril, saj poteka s sloganom Nazaj k naravi, nazaj k telesu, nazaj k fizičnemu prostoru!. Festival je način, da ohranijo vrednote delavstva in solidarnosti ter jih ponovno prebudijo v drugačni obliki. Izpostavili bodo rudarsko industrijsko dediščino, in sicer tako, da bodo za prizorišča uporabili prenovljene industrijske objekte, kot so kompresorska postaja, rudniški rov in nekdanja delavnica.

Več kot šestdeset dogodkov

»Na festivalu se bo zvrstilo več kot šestdeset kulturno-umetniških dogodkov, med katerimi bodo tri premiere, za vse starosti in okuse občinstva, vendar z jasno začrtano idejno linijo, ki temelji na načelu, da program festivala vnaša v lokalno okolje umetniške postopke in vsebine s poudarkom na uprizoritvenih (sodobnoplesnih, gledaliških in večmedijskih) ­umetnostih,« je dodal umetniški vodja festivala. Rdeči revirji poleg tega ponujajo živahno ulično in lutkovno gledališče, sodobni cirkus, instalacije, koncerte, literarna branja in praktične delavnice za otroke.

Ulice bodo oder

Ulice se bodo v času festivala spremenile v odrsko dogajanje, ki je po navadi razporejeno na ves festivalski dan in prinaša različne oblike sodelovanja občinstva. Ulično gledališče z neposrednostjo vzpostavlja pristen odnos z ljudmi in prostorom ter približuje umetnost najširšemu krogu ljudi, sodobnoplesne in gledališke predstave skrbijo za seznanitev z aktualnimi trendi na področju scenskih umetnosti.

Festivalsko dogajanje bo ob večerih popestril koncertni program, pri katerem sodelujejo različni izvajalci, od etnične do kantavtorske in urbane glasbe. Na festivalu bodo izvedli tudi praktične delavnice za otroke in mladino, ki skrbijo za izobraževanje mladih, in dogodke, v katere se vključujejo starejši. »Prireditve in dogodki bodo zaradi želje po čim večji dostopnosti in vključevanju lokalnega prebivalstva večinoma brezplačni. K sodelovanju smo, kot vsako leto, povabili tudi šole, knjižnice, lokalne kulturne organizacije, skupine in posameznike, ki bodo na festivalu lahko predstavili svoje dejavnosti. Program festivala je dostopen na spletni strani rdecirevirji.si,« je dodal Potočan.