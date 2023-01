En oder in šest gledališč iz šestih držav nekdanje Jugoslavije

Na odru se bo zvrstilo šest vrhunskih uprizoritev gledališč iz šestih republik nekdanje Jugoslavije. Regionalni gledališki festival, ki je v Ljubljani premierno zaživel lani, bo pred slovensko občinstvo znova pripeljal odmevna gledališka imena z Balkana.

Festival Ruta Grupa Triglav je zgodba o povezovanju in sodelovanju, ki danes, po štirih letih od nastanka, predstavlja čvrsto vez med mestnimi gledališči z območja republik nekdanje Jugoslavije. Zvezo sestavljajo Beogradsko dramsko pozorište, Dramski teatar Skopje, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva, Gradsko pozorište Podgorica iz Črne gore, Kazalište Ulysses iz Zagreba in Mestno gledališče ljubljansko.

Festival od leta 2019 potuje od enega omenjenega gledališča do drugega in domačemu občinstvu omogoča ogled najnovejših uprizoritev iz regije. Konec januarja bo štafetno palico po enem letu spet ponosno prevzelo Mestno gledališče ljubljansko, ki bo gostilo že 12. festival Ruta Grupa Triglav. Tudi tokrat si bo slovensko občinstvo lahko ogledalo najrazličnejše gledališke uprizoritve, ki bodo zadovoljile različne gledališke okuse.

Za slavnostno odprtje festivala bo poskrbela številčna domača ekipa Mestnega gledališča ljubljanskega s premierno uprizoritvijo drame Praznovanje v režiji uglednega režiserja Janusza Kice. Kot prvi gostje pa bodo na oder stopili Sarajevčani iz Kamernega teatra 55. Občinstvu se bodo predstavili z vedno aktualno dramo Delitev, ki tematizira trojnost bosansko-hercegovskega nacionalnega konteksta.

Brez resorja FOTO: MGL

V vesolju dečka, ki »ne zna lagati«

Dramski teatar Skopje, ki je z lansko predstavo dvignil občinstvo na noge, se vrača z uprizoritvijo Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa, ki je nastala na podlagi priredbe večkrat nagrajenega istoimenskega romana Marka Haddona. Predstava nas popelje v skrivnostno vesolje petnajstletnega dečka z motnjami avtističnega spektra. Režiserka Zoja Buzalkovska želi s črno komedijo občinstvu približati svet »posebnih«, »različnih«, »zavrženih«, svet tistih, ki se jim v družbi pogosto posmehujemo in jih podcenjujemo.

Zvezdniški tandem na odru Mestnega gledališča ljubljanskega

Le redki gledališki in filmski navdušenci bodo ostali ravnodušni ob imenu Radeta Šerbedžije. Zvezdnik svetovnega kova, ki velja za enega najbolj prepoznavnih jugoslovanskih igralcev iz sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja, na festival Ruta Grupa Triglav v Ljubljano prihaja v družbi svoje žene, režiserke Lenke Udovički, ter drugih vrhunskih ustvarjalcev iz Kazališta Ulysses. Občinstvu se bodo predstavili z uprizoritvijo priljubljenega dramskega besedila Kdo se boji Virginie Woolf?

Shakespeare na programu festivala kar dvakrat

Z deli Williama Shakespeara bo 31. januarja Malo sceno zasedel Sebastian Cavazza s svežim monoprojektom z naslovom Shakespeare, na predzadnji dan festivala pa bo na Veliki oder stopila številčno največja zasedba letošnjega festivala. Beogradsko dramsko pozorište je uprizorilo dramsko besedilo Zaljubljeni Shakespeare, ki je nastalo po priredbi filmskega scenarija, na oder pa ga je tokrat postavila mlada režiserka Ana Tomović. V glavni vlogi bo nastopil nadobudni mladi igralec Luka Grbić, na odru pa se mu bosta pridružila tudi Miloš Petrović - Trojpec in Stojan Đorđević, ki ju boste zagotovo prepoznali vsi ljubitelji srbske kriminalne serije Klan.

Zaljubljeni Shakespeare FOTO: MGL

»Oblast smo vsi mi, ki jo ustvarjamo.«

Festival bo zaključila črna komedija Brez resorja, ki je nastala po idejni zasnovi in v režiji Branislava Mićunovića. Režiser v uprizoritvi nagovarja Oblast (zapisano z veliko začetnico), ki po njegovem mnenju ni zgolj »tisti drugi, pač pa vsi mi, ki jo ustvarjamo«. Po njegovih besedah je Oblast natanko takšna, »kakršne so naše temne plati«. Na odru bosta zablestela Dubravka Vukotić, ki se je mnogi spominjate iz serije Budva na morski peni, in Dušan Kovačević, še ena zvezda črnogorskega gledališkega sveta.

Pohitite z nakupom vstopnic Festivalske vstopnice so na voljo pri blagajni MGL ali na spletu. Kar nekaj predstav je že razprodanih, in sicer Delitev v izvedbi Kamernega teatra iz Sarajeva, Kdo se boji Virginije Woolf? v izvedbi Kazališta Ulysses ter obe domači predstavi na Mali sceni, Žabe in Shakespeare.

