Igralkina substanca je onkraj jezikovnih ovir

»Tudi če se morda zdi, da so danes medjezikovni prehodi težji, da so sodobni standardi odrskega jezika strožji in od igralca zahtevajo veliko bolj natančno obvladovanje vseh jezikovnih registrov, je Jette Ostan Vejrup dokaz, da se igralčeva in igralkina substanca skriva onkraj jezikovnih ovir, v enkratni in neponovljivi energiji telesa na odru,« so med drugim zapisali člani strokovne žirije za podelitev Borštnikovega prstana.