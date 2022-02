Išče se direktor Mestnega gledališča ljubljanskega

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za direktorja javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (MGL). Nanj se do 5. marca lahko prijavijo kandidati z univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri ter strokovnim poznavanjem dela gledališča.

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, med katerimi je tudi najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, predložiti še program poslovnega in programskega razvoja gledališča za mandatno obdobje pet let. MGL trenutno vodi Barbara Hieng Samobor, ki je mesto direktorice in umetniške vodje prevzela julija 2007.