Kje boste na silvestrovo?

Na Velikem odru si lahko ogledate uspešnico Tih vdih v režiji Nejca Gazvode, na Mali sceni pa si boste premierno ogledali kozmomjuzikel Vse to sem videla, ko sem letela mimo, avtorski monoprojekt igralca Matica Lukšiča.

Tih vdih. FOTO: MGL

Tih vdih, večkrat nagrajena družinska drama avtorja in režiserja Nejca Gazvode

V enem dejanju in v realnem času se pred nami počasi in nežno ter tudi komično razpre zgodba družine, katere male tragedije so tragedije vseh nas. Tih vdih je drama o slovenski družini, ki noče obsojati tistega, kar smo, ampak zgolj opazovati tisto najbolj človeško v nas. Vsak od nas je lahko Petra, Janez, Marjan, pa tudi Tamala, na odru MGL pa so to Mirjam Korbar, Jure Henigman, Ajda Smrekar, Tjaša Železnik, Matej Puc in Lara Wolf. Večino igralcev poznate s televizijskih ekranov in filmskih platen, na najdaljšo noč v letu pa jih lahko vidite tudi v živo, na Velikem odru MGL.

Kozmomjuzikel po motivih življenja psičke Lajke

V petdesetih letih 20. stoletja je med ZSSR in ZDA potekala t. i. vesoljska dirka. Takratni predsednik ZSSR Nikita Sergejevič Hruščov je od sovjetskih znanstvenikov zahteval, da na obletnico boljševiške revolucije v orbito izstrelijo umetni satelit, ki naj v vesolje ponese prvo živo bitje. Bodoče pasje kozmonavte so iskali med potepuškimi psi na ulicah Moskve in v zavetiščih, saj so bili prepričani, da so ti psi zaradi svojega življenja na ulici bolj trdoživi.

Vse to sem videla, ko sem letela mimo FOTO: MGL

Vse to sem videla, ko sem letela mimo je monoprojekt mladega igralca Matica Lukšiča, ki ob dramski igri svoj ustvarjalni izraz išče tudi na področju lutkarstva in glasbe. S prepletanjem dramske in lutkovne igre, predvsem pa gledališča predmetov, raziskuje posameznikovo željo po popolni svobodi in njegovo potrebo po pripadnosti. Ob tem ga zanima predvsem ranljivost posameznika, saj družba njegovo neomajno pripadnost ponavadi samo izkorišča.

FOTO: MGL

