Elon Musk ustanavlja svojo stranko

Najbogatejši zemljan Elon Musk je izpolnil svojo grožnjo in dan po sprejemu »velikega čudovitega zakona« republikanskega predsednika Donalda Trumpa ustanovil svojo stranko. Ameriška stranka, kot se imenuje, bo po prepričanju 54-letnega inovativnega podjetnika ZDA vrnila svobodo, najprej pa bo še poglobila spor nekdanjih tesnih zaveznikov.

Lastnik družbenega omrežja x, po majskih Forbesovih ocenah vreden 424,7 milijarde dolarjev, je za mnenje o novi stranki seveda vprašal spletno areno. Ta je s 65,4 odstotka soglašala. »S faktorjem dva proti ena hočete novo politično stranko in jo boste dobili,« je sklenil voditelj pionirske družbe električnih avtomobilov Tesla, zasebnih poletov v vesolje SpaceX-a, satelitskega interneta Starlink in nekaterih drugih prelomnih podjetij.

Številni privrženci maga gibanja republikanskega predsednika Donalda Trumpa so razočarani, saj je »prvi buddy« pomembno pomagal k zmagi njihovega idola na novembrskih predsedniških volitvah. Najprej z odprtjem nekdanjega twitterja za konservativne glasove, po poskusu atentata na Trumpa v pensilvanskem Butlerju pa tudi s skoraj tristo milijoni dolarjev. Za ponovnega predsednika je organiziral urad za vladno učinkovitost doge, ki je doslej odkril 190 milijard dolarjev domnevno nepotrebne državne porabe.

Predsednik Donald Trump je skupaj s prvo damo Melanio praznoval dan neodvisnosti in sprejem velikega čudovitega zakona. Foto Leah Millis Reuters

S takšnim političnim angažiranjem si je Elon Musk, prej s svojo družbo za električne avtomobile heroj okoljevarstveno zavednih Američanov, prislužil veliko sovraštvo ameriške levice. Politično udejstvovanje je drago plačal s padcem prodaje električnih avtomobilov in delnic podjetja Tesla. Če je verjel, da bo z bližino novi administraciji rešil državne subvencije zanje, kot je namigoval Trump, pa se je zmotil. V t.i. velikem čudovitem zakonu proračunske poravnave, ki ga je republikanska kongresna večina sprejela minuli teden, teh ni več.

Musk nasprotno trdi, da je očeta gibanja »Naredimo Ameriko spet veliko« podprl zaradi upanja na manj zapravljivo administracijo, več tisoč milijard dolarjev novega dolga v proračunski poravnavi bo po njegovem mnenju bankrotiralo ZDA. Ker sta dolg povečevali tako republikanska kot demokratska stranka, Američane vidi v enostrankarskem sistemu, ne pa v demokraciji. Njegova Ameriška stranka naj bi jim vrnila svobodo.

V ozadju so morda tudi drugi nesporazumi. Bela hiša je preprečila imenovanje Muskovega zaveznika za administratorja vesoljske administracije Nasa, potem ko se je izkazalo, da je Jared Isaacman podarjal denar demokratom. Nekateri Trumpovi privrženci še vedno upajo na pomiritev, saj je predsednik znan po ostrih prepirih in kasnejših spravah s političnimi sopotniki. Njegov lastni podpredsednik J.D. Vance ga je nekoč zmerjal z avtoritarnim fašistom, floridski guverner Ron DeSantis, s katerim je minule dni odpiral »aligatorski Alcatraz« za zadrževanje nezakonitih priseljencev, je na republikanskih predvolitvah celo kandidiral proti njemu.

Še marca sta bila predsednik in njegov nekdanji prvi buddy vsaj za javnost v dobrih odnosi. Foto Eric Hartline Imagn Images Via Reuters Connect

Zelo grd je tudi začetni spor med Muskom in Trumpom, saj je prvi drugega obtožil, da je na spiskih pokojnega pedofila Jeffreya Epsteina: »To je razlog, zakaj še niso bili objavljeni. Lep dan želim, DJT!« Po Trumpovem mnenju se mu je zmešalo, v javnosti so se pojavili namigi Muskove zlorabe mamil. Viden privrženec maga gibanja Steve Bannon zahteva celo njegov njegov izgon v rodno Južno Afriko, pa čeprav se Musk bojuje proti tamkajšnjim ubojem belcev.

Predvsem pa imata najvplivnejši zemljan Trump in najbogatejši Musk velika ega - in načrte za še hujše spopade. Musk je obljubil finančno pomoč kongresnikom, ki so nasprotovali velikemu čudovitemu zakonu, Trump načrtuje podporo njihovim nasprotnikom. Medtem pa vsaj demokrati izgubljajo argument proti domnevni oligarhiji sedanje vlade, ki so jo doslej poudarjali na vsakem koraku - glavni oligarh se spreminja v največjega nasprotnika.