Meditacija o unikatnosti igralskega poklica

»Ko je bila sprejeta odločitev o prenovi in je bilo jasno, da se bo stavba SNG Drama na Erjavčevi 1 konec sezone 2023/24 končno zaprla, smo se zavedeli, da gre v resnici za zgodovinski dogodek, saj se pri nas kaj takega še ni zgodilo. Zato se nam je zdelo nujno, da se naredi pričevanje o tem, kakšna je bila Drama nekoč, saj teh prostorov, takih, kot smo jih poznali in ki so imeli v zavesti gledališčnikov status 'legendarnih', ne bo več,« med drugim pravi ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel. V produkciji Televizije Slovenija je nastal poetičen in ganljiv dokumentarni film, ki pa se od te zamisli razlikuje.