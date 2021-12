Naj bo začetek prihajajočega leta kulturno obarvan

V prihajajočem letu bo tako na sporedu že peta izvedba Zimskega festivala. Med 28. januarjem in 5. februarjem bomo v Slovenski filharmoniji, Viteški dvorani Križank in Cankarjevem domu prisluhnili kar osmim koncertom. Vabljeni, da svojim najdražjim podarite nepozabno kulturno izkušnjo z darilnimi boni Festivala Ljubljana.

Mednarodni solisti ter Orkester in Zbor Slovenske filharmonije bodo pod taktirko Barta van Reyna 28. januarja v Slovenski filharmoniji s tremi baročnimi mojstrovinami odprli 5. Zimski festival. Na sporedu bosta Bachova kantata za zbor in Ferrandinijeva solistična kantata za mezzosopran, vrhunec koncerta pa je Händlovo najbolj viharno delo za zbor in soliste Dixit Dominus.

V Cankarjevem domu se nam bosta 1. in 3. februarja ob spremstvu domačih orkestrov predstavila dva izvrstna umetnika mednarodnih razsežnosti, tenorist Joseph Calleja in pianistka Maria João Pires. 30. in 31. januarja ter 2. in 4. februarja pa se nam v Viteški dvorani Križank obetajo štirje klavirsko obarvani večeri. Predstavili se bodo pianista Sergio Marchegiani in Marco Schiavo, eden od najbolj dinamičnih klavirskih duov na italijanski in mednarodni glasbeni sceni, priznan madžarski pianist János Balázs, vzhajajoča zvezda francoskega pianizma Nicolas Bourdoncle ter uspešen mlad slovenski pianist Nejc Kamplet, ki se mu bo na violini in z vokalom pridružila talentirana ruska glasbenica Maria Andreeva.

5. Zimski festival bo sklenil znameniti Mozartov Rekviem v izvedbi izbranih solistov ob spremstvu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, Zbora Slovenske filharmonije in Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana pod vodstvom Yana Pascala Torteliera. Enemu najveličastnejših del iz zakladnice klasične glasbe velikega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta bomo prisluhnili 5. februarja v Cankarjevem domu.

Vstopnice so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, Petrolovih bencinskih servisih in drugih prodajnih mestih Eventim po Sloveniji. Več informacij o darilnih bonih Festivala Ljubljana najdete na spletni strani ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

