Navdihujoče predstave za vsak okus

Po lanskem decembru, ko smo prazničnim dogodkom lahko sledili le po spletu, je letošnji konec leta nekoliko bolj optimističen. Za dobro vzdušje bodo poskrbeli tudi v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer so pripravili pester gledališki program.

Ob decembrskih večerih so na Velikem odru običajno na sporedu uspešnice. Tudi letos je tako, saj se na oder vrača Tih vdih, večkrat nagrajena družinska drama avtorja in režiserja Nejca Gazvode. Tih vdih je drama o slovenski družini, ki noče obsojati tistega, kar smo, ampak zgolj opazovati tisto najbolj človeško v nas. Vsak od nas je lahko Petra, Janez, Marjan, pa tudi Tamala, na odru MGL pa so to Mirjam Korbar, Jure Henigman, Ajda Smrekar, Tjaša Železnik, Matej Puc in Lara Wolf. Letos so v MGL za omenjeno predstavo pripravili prav posebno miklavževo akcijo, ki traja do 10. decembra – vroče vstopnice po enotni ceni 10 EUR. Predstavo si lahko ogledate 10. ali 18. decembra ob 19.30.

Zimska poroka. FOTO: MGL

Ljubitelji dobre črne komedije boste uživali v Zimski poroki izraelskega dramatika Hanoha Levina, ki v svojih delih mojstrsko prepleta humor z bridkostjo, ob tem pa razgali vso človeško plehkost, pritlehnost in pogoltnost. Predstavo odlikuje odlična ansambelska igra. Iva Krajnc Bagola kot Šracia mojstrsko obvlada vse odtenke humorja, Lotos Vincenc Šparovec sijajno upodobi naivno prostodušnost Lačeka Bubička, Mirjam Korbar pa kot Cickeva simbolizira izumetničeno sprenevedavost in burleskno oholost. Poleg omenjenih igrajo še Viktorija Bencik Emeršič, Jožef Ropoša, Lara Wolf, Gašper Jarni, Tomo Tomšič, Jaka Lah, Mojca Funkl, Nina Rakovec, Gal Oblak in Matic Lukšič, uprizoritev pa je režiral Matjaž Zupančič.

Avgust v okrožju Osage. FOTO: MGL

Na Velikem odru je to jesen zaživela prva slovenska uprizoritev drame Avgust v okrožju Osage ameriškega dramatika Tracyja Lettsa. Letts je za istoimensko besedilo prejel Pulitzerjevo nagrado in nagrado tony. Igro, ki jo odlikujejo mojstrski dialogi in psihološko razplastene vloge, je režiral Janusz Kica. Leta 2013 je bil posnet tudi film, v katerem so blesteli Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch in drugi, v slovenski različici pa igrajo Boris Kerč, Judita Zidar, Jana Zupančič, Gregor Gruden, Klara Kuk, Tina Potočnik Vrhovnik, Tjaša Železnik, Nataša Tič Ralijan, Alojz Svete k. g., Filip Samobor/Jernej Gašperin, Gaber K. Trseglav, Diana Kolenc AGRFT in Tomo Tomšič.

Le en smaragd. FOTO: MGL

Mala scena tudi letos ponuja butično gledališko izkušnjo: 9. in 23. decembra ob 20. uri ste vabljeni na ogled monodrame Le en smaragd. Besedilo, ki ga je kot rezidenčni avtor te sezone napisal Jaka Smerkolj Simoneti, je nastalo prav za legendarno igralko Jožico Avbelj. Izhodiščna asociativna nit uprizoritve nas popelje do romana Veliki Gatsby, skozi preteklost pa se sprehodi Gatsbyjeva velika ljubezen Daisy Fay. Uprizoritev je režirala Jana Menger, ki je ugledna koreografinja, plesna pedagoginja in plesalka, zadnja leta pa tudi uspešna režiserka dramskih uprizoritev.

Trije milijoni minut. FOTO: MGL

Judita Zidar, Tjaša Železnik, Mojca Funkl, Diana Kolenc in Klara Kuk vas vabijo na ogled napetega psihološkega trilerja Trije milijoni minut, ki ga je režirala Barbara Hieng Samobor, ogledate pa si ga lahko 8. ali 20. decembra na Mali sceni. To je zgodba o štirih prijateljicah in dolgoletnih družabnicah uspešnega podjetja, ki so do nedavnega delovale kot skupina odličnih, po sposobnostih in talentih komplementarnih sodelavk, a se v kriznem trenutku njihovo zavezništvo znajde na preizkušnji …

Odkrijte zgodbe, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih in ki vam bodo polepšale obisk središča Ljubljane. Zakaj prav gledališče? Ker je gledališče eden zadnjih krajev popolne svobode. Sprejme te družabnega ali sramežljivega. V gledališče se zlivajo vse pokrajine, vsa izročila, vsi časi, vse zgodbe. Prav zato srčno vabljeni!

