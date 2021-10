Nikoli ni dovolj čaščenja ljubezni

V nadaljevanju preberite:

»Neredko je umetnost bolj rumena, kot so rumeni rumeni časopisi, na odru lahko vidimo stvari, ki so nekakšen približek resničnostnega šova. Ljudje ne potrebujejo ogledala, temveč novo miselnost. Zdaj je skrajni čas za afirmativne ideje in konstruktivnost. Ne razumem, zakaj se lahko množica ljudi zbere, ker nečemu nasprotuje, ne more pa se zbrati množica, ki si želi nekaj zgraditi. Graditelji imperija, stvarniki svetov, raziskovalci univerzuma, ­čuvaji ognja, naravovarstveniki ... to so moji junaki,« je dejal Aleksandar Popovski, umetniški direktor Drame SNG Maribor, ki ne sprejema današnje prevlade destruktivnosti.