(OCENA) Kot jabolko sladko, visoko na veji

Esej opomni na neločljivost posameznika in družbe. Osebne izkušnje, ne glede na to, kako zasebne se zdijo – naj gre za razpad razmerja, ki ga ožigosa notar, ali za privlačnost ekstremističnih ideologij –, niso nikoli izolirani dogodki. Prepletajo se z družbenimi strukturami, kolektivnimi zgodovinami in skupnimi občutji.