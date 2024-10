Ocenjujemo: Povišica (režija Anđelka Nikolić)

V nadaljevanju preberite:

Povišica Georgesa Pereca v prevodu Aleša Bergerja in režiji priznane srbske režiserke Anđelke Nikolić je prva premiera na Litostrojski, začasni lokaciji SNG Drama Ljubljana. Gre za uprizoritev v na novo zgrajeni Mali Drami, v kateri spremljamo delavca v podjetju, ki končno zbere pogum, da prosi šefa za povišico, s tem pa se začne algoritmično premikanje od pisarne do pisarne, dokler se delavec – deliričen in razčlovečen – ne postara; na isto visoki plači, kakopak.