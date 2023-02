Osebna in univerzalna zgodba

V nadaljevanju preberite:

V Lutkovnem gledališču Maribor (LGM) so se odločili za izbor besedil iz zapisov Alme Karlin in predstavo naslovili Alma: popotne skice gospodične A. Režiserka ter avtorica besedila in likovne podobe Darka Erdelji je poudarila, da ne gre za kronološki življenjepis Alme Karlin ali sintetični povzetek njenih popotovanj, temveč za »poetično predstavo o korakih v neznano in o iskanju življenja v pisani raznolikosti sveta«. Pri izboru besedila so se osredotočali na zapise, ki so jo odločilno zaznamovali ter tako ali drugače konstituirali njeno osebnost, ter pri tem izpostavili »pomen nizanja trenutkov, ki nas opisujejo, nam dajejo širine in globine ter se spreminjajo v ­spomine«.