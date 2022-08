Ples ji je pomenil več kot šola

V nadaljevanju preberite:

Sodobni ples je vse področje, ki se razen redkih izjem, denimo v Belgiji, Nemčiji, Angliji in Franciji, znajdeva na samem robu kulturne politike, čeprav ima po besedah prve avtorice knjige o sodobnem plesu na Slovenskem Marije Vogelnik že več kot stoletno zgodovino. Kot poudarja, se je sodobni ples začel sočasno z baletom takoj po prvi svetovni vojni, kljub temu pa vse do danes nima svoje krovne institucije.

Ima pa posameznike oziroma posameznice, ki so ga s svojim neizčrpnim delovanjem oblikovali, predrugačili in zaznamovali. Eno velikih imen slovenskega, nekdanjega jugoslovanskega in tudi mednarodnega plesa je plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja Jasna Knez, ki že vse od šestdesetih let nadaljuje tradicijo slovenskega izraznega plesa tako Mete Vidmar, ki je imela v Ljubljani prvo zasebno plesno šolo med letoma 1933 in 1956, kakor tudi Žive Kraigher, najprej na tečaju ritmike in plesa v Centru za estetsko vzgojo pri Pionirski knjižnici v Ljubljani, ko je Jasna Knez z osmimi leti prvič stopila na oder. Od tedaj ga praktično ni več zapustila, le da so njeni »odri« postajali ulice, trgi, vasi, mesta nekdanje Jugoslavije in sveta.