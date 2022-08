Pustili močne in lepe sledi

Končal se je 25. mednarodni festival Mladi levi. Ekipa Zavoda Bunker, ki deluje v Stari mestni elektrarni Ljubljana, vesela, da jim že četrt stoletja uspeva gojiti festival sodobnih uprizoritvenih praks, je ob zaključku zadnjo edicijo povzela v številkah.

Na festivalu so gostili 230 umetnic, umetnikov in mednarodnih gostov iz Čila, Mehike, Kolumbije, Tajske in Evrope, ki jih je izbrala nova kuratorska ekipa – Mojca Jug, Lea Kukovičič in Klara Drnovšek Solina. Na festivalu so uprizorili 38 umetniških dogodkov, ki so tematsko obravnavali minljivost, tradicijo, ponavljanje in smrt.

V velikem številu so bili zastopani tudi slovenske umetnice in umetniki. Neja Tomšič&Nonument group je premierno uprizorila predstavo Krog, ki jo je koproduciral Bunker, prav tako koproducent še ene predstave, in sicer Iz globine belgijskih umetnikov Silke Huysmanns in Hannesa Dereereja.

Petra Varl je uprizorila predstavo Prostor v dveh dejanjih: Drugo dejanje, Jaka Železnikar intervencijo Privatno – vstop prepovedan, Katja Legin in Bojana Robinson pa predstavo Oh, kako zelo običajno.

Ključnice Mladi levi zadovoljni z letošnjim obiskom. Zaživel je novi spletni medij Aplavz. Osmih delavnic se je udeležilo 125 udeleženk in udeležencev.

Kot poklon festivalskemu jubileju so k sodelovanju povabili vizualno umetnico in stalno oblikovalko festivalske podobe Tanjo Radež in fotografinjo Nado Žgank, ki dogajanje na Mladih levih lovi v objektiv že več kot deset let. Skupaj sta ustvarili Kos stoletja, rekompozicijo predmetov, spominov, podob in dobrih idej preteklih festivalov, ki so postali spominki, relikvije 25. festivala. Na »menjalni dan« so jih obiskovalci lahko zamenjali ali odkupili za prostovoljni prispevek. Tako zbrani denar (nabralo se ga je za slabih 1500 evrov) bodo vložili v umetniško delo mlajše generacije in ga predstavili na naslednjem festivalu Mladi levi.

Osmih delavnic se je udeležilo 125 udeleženk in udeležencev. Na njih so lahko plesali, snovali gledališče in spoznavali delo kuratorja, Bunker pa je v festival vključil tudi prebivalke bližnjega Doma za upokojence na Taboru in Centra aktivnosti za starejše, ki so prisostvovale z umetniškimi in kulinaričnimi deli.

(Med)mreženje

V sozaložbi z ZRC SAZU je Bunker izdal knjigo z naslovom Social impact in arts and culture: The diverse lives of a concept.

Javnosti so namenili tudi nov spletni medij Bunkerja in Stare elektrarne www.aplavz.art, ki vsebinsko nadgrajuje kritiško platformo Kriterij. Na njem so v času festivala svoje prispevke objavljali tudi mladi kritiki, ki so pisali znotraj kritiške delavnice pod vodstvom urednikov z Radia Študent.

V preteklih dneh so gostili srečanja dveh velikih mednarodnih mrež. V sklopu prve, Stronger Peripheries: A Southern Coalition, je potekala tudi »delavnica za prihodnost«, ki so jo vodili Robertina Šebjanič, Dragan Živadinov in Blaž Šef. V okviru projekta Create to Connect – Create to Impact pa je potekala raziskava o vplivu dela umetnikov in umetniških, kulturnih organizacij na družbo. »Po odzivih festivalskih obiskovalk in obiskovalcev sklepamo, da naše delo, delo umetnikov in vseh vpletenih v produkcijo festivala, pušča močne in lepe sledi,« so sklenili ob zaključku festivala. »Vemo, da obiskovalci vtise s predstav po navadi nosijo s seboj še nekaj časa po festivalu, a letos nas je presenetil izjemno močen neposreden odziv na predstave – občinstvo je nanje reagiralo tako z resnimi komentarji in nelagodjem, kot s solzami sreče in ganotja ter ekstatičnimi aplavzi,« so zapisali.