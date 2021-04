S kulturo nam bo lažje: Mestno gledališče ljubljansko na spletu

Tretji oder, ki omogoča tudi nakup vstopnic. Vse predstave si lahko aprila ogledate na platformi, ki omogoča tudi nakup vstopnic.

Le zaljubiti se ne smemo – zadnja premiera na Mali sceni v letošnji sezoni

Ta obraz – sveža in pop, a hkrati ostra dramska pisava, ki je v Angliji postala prava senzacija

Tišina med nami - Ljubljana. 2020

Jazz – romantična drama, ki se navdihuje pri zlati dobi ameriške romantične komedije v devetdesetih

​V MGL-ju vas vabijo, da si ostanete blizu vsaj v virtualnem prostoru, da kultura in gledališče ostaneta pomemben element našega vsakdana. S kulturno nam bo lažje.

po pozitivni izkušnji novoletne spletne premiere romantične drame Jazz pod režijsko taktirko Nejca Gazvode so se odločili, da del letošnjega repertoarja preselijo na splet. Med zaprtjem so pripravili kar pet novih predstav, ki nestrpno čakajo na občinstvo. Tiste med njimi, ki nosijo v sebi (tudi) potencial filmičnosti, gledalcem ponujajo tudi po spletu, v televizijsko režiranem prenosu. Kar nekaj pa jih bo počakalo na srečnejše razmere. Za zdaj so se odločili, da v repertoar poleg že omenjenega Jazza, drame Ta obraz v režiji Tijane Zinajić in dramskega omnibusa Tišina med nami v režiji Nine Šorak dodajo še dramo Ivorja Martinića Le zaljubiti se ne smemo v režiji Alena Jelena.Drama v režiji Alena Jelena je zgodba o strahu pred življenjem in strahu pred spremembami – tako pred neizbežnimi (ločevanje otrok od staršev, staranje, smrt) kot tistimi, za katere se odločamo sami (nova zveza, selitev v tujino). Bolečina junakov drame je živa in vseobsegajoča ter seže v srce. Obenem pa zbuja upanje in vliva moč. Tudi humor in avtohumor. V njej igrajoin. Režiser spletne uprizoritve je Klemen Dvornik. Ta obraz je drama z odličnimainv glavnih vlogah, ki krmarita med zapletenim odnosom mame in sina. Poleg Tjaše in Mateja igrajo še Gregor Gruden, Lara Wolf, Lucija Harum in Suzana Krevh k. g. Režijo spletnega prenosa je prevzel režiser Klemen Dvornik. Tišina med nami je omnibus treh zgodb, ki so ga napisale tri sodobne avtorice, je prvo slovensko dramsko delo, v katerem je dogajanje postavljeno v čas pandemije covida-19 in ki nas sooča s posledicami ukrepov, bolezni in strahu. Vse tri zgodbe se dogajajo na dveh majhnih klopcah pred ogromnim plakatom. Igrajok. g. ink. g. Režija spletnega prenosa je v rokah uveljavljene režiserke in scenaristke Barbare Zemljič. Jazz je zgodba o srečevanju skrivnostnega moškega in ženske, ki ju igralsko upodabljatain. Moški in ženska drug drugemu postajata pomemben del življenja, dan zabave in srečanja pa datum, ki v njunih življenjih nekaj pomeni, četudi ti življenji preostalih 364 dni tečeta po svoje … Katero leto bo zadnje?Do konca sezone bodo v MGL-ju interno uprizorili še učno predstavo Teater za telebana avtorice in režiserke Ire Ratej ter komedijo Slamnik v režiji Diega de Bree.