Šeligova nagrada uprizoritvi Žene v testu, nagrada Slavka Gruma Anji Novak

V Kranju se je nocoj sklenil 53. Teden slovenske drame, festival, ki ga vsako leto organizira Prešernovo gledališče Kranj in se osredotoča na slovensko dramsko besedilo ter njegove uprizoritve. Na sklepni slovesnosti so podelili nagrade najboljšim uprizoritvam iz tekmovalnega programa, Grün-Filipičevo priznanje, nagrado Slavka Gruma in nagrado za mladega dramatika.