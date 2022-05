Skupnost, ki jo je uničil kapitalizem, razdelil rasizem in ubilo izkoriščanje

Dokumentarni performans SOUTHWIND avtorjev projekta Marka Požlepa in Maxima Berthouja ter performerja Davisa Freemana, ki bo v koprodukciji Gledališča Glej in festivala Spring Utrecht premiero nocoj doživel na odru Gledališča Glej (ponovitvi bosta na sporedu še 13. in 14. maja, nato pa bo performans gostoval na Nizozemskem, preden se jeseni spet vrne na ljubljanski oder), nas ponese v srce skupnosti, ki jo je uničil kapitalizem, razdelil rasizem in ubilo industrijsko izkoriščanje, pri tem pa razgalja, kako se je Ameriki zgodil Trump in zakaj populizem deluje.

»Doma zgrajeni parnik, vseh 3730 kilometrov reke Misisipi in dva evropska umetnika v osrčju Združenih držav Amerike. Maxime Berthou in Mark Požlep nas v kinematografskem eseju popeljeta na dvomesečno avanturo vzdolž mitske reke, ki sta jo opravila leta 2019. V njem vidimo ljudi, ki sta jih spoznala med svojo avanturo, ter brutalni portret vsakdanjega življenja v mestih ob Misisipiju.

To so od revščine razdejane skupnosti, kjer je ljudem zdravje uničilo industrijsko zastrupljanje. To so skupnosti, ki še vedno trpijo zaradi rasizma. A na potovanju smo priča tudi moči posameznikov, ki poskušajo najti smisel svojega življenja, da se lahko razdajajo drugim,« so zapisali v Gledališču Glej.

Pri tem poudarjajo, da je esej kombinacija filma in performansa v živo, ki ga izvaja ameriški igralec Davis Freeman. »Če z esejem svoj pogled na reko Misisipi in portret ZDA ponudita Mark in Maxime, skozi performans glas ponovno dobi druga stran, ki si s tem obratom vzame pravico do ugovora. Davis Freeman ob steklenici moonshina tako izzove njune zaključke ter obrne pogled: Prišla sta, da nas razgalita, zdaj bomo mi razgrnili vaju!«