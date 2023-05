Slikovite zgodbe med življenjem in fikcijo

»Na repertoarju bodo slikovite zgodbe, ki se nekje med življenjem in fikcijo dotikajo ljubezni, pripadnosti, zaslepljenosti, razočaranj, ljubosumij in prevar v medsebojnih odnosih, božjega oziroma genialnega v človeku, zajemajo s pestre palete čustvenih stanj, porojenih v ekstremnih situacijah in specifičnih atmosferah,« je novo sezono v SNG Maribor napovedal umetniški direktor Drame Aleksandar Popovski.

Po njegovih besedah je naloga gledališča, da na sodoben način pripoveduje in prikazuje zgodbe, saj umetnik s svojo transcendentalnostjo deluje na isti ravni zavesti kot tvorci mitov. »Sedem izbranih dramskih predlog za sezono 2023/24 ne predstavlja sidrišč, ampak zgolj točke na zemljevidu nove sezone, ki puščajo odprte možnosti umetniških stranpoti v neznane in neraziskane svetove. Nesmiselno se mi zdi, da bi gledališče komentiralo vsakodnevno realnost, saj živimo v svetu, zasičenem z informacijami, serviranimi od različnih medijev, ki vsak dan vstopajo v naše domove. Gledališče ne prihaja k nam domov, temveč stoji z odprtimi vrati za tiste, ki ga v življenju sprejmejo kot sopotnika,« je poudaril Popovski.

Drama SNG Maribor bo pripravila sedem premiernih uprizoritev. Septembra bo premiera črne komedije Pijani Ivana Viripajeva v režiji Attile Vidnyánszkyja mlajšega, novembra bodo sledili velika mednarodna koprodukcija v okviru evropskega projekta Stages Monolog za živeče v času izumrtja Mirande Rose Hall v režiji Tina Grabnarja, Prometej izpod peresa Milana Ramšaka Markovića v odrski freski Sebastijana Horvata ter koprodukcijski projekt Pod svobodnim soncem Gorana Vojnovića po romanu Frana Saleškega Finžgarja in v režiji Aleksandra Popovskega. Marca prihodnje leto bo uprizorjen Molièrov Tartuffe v »sugestivnem zamahu mojstra likovnega, dramaturškega in režijskega izraza« Diega de Bree, aprila pa Prizori iz zakonskega življenja Ingmarja Bergmana v postavitvi mlade koroškoslovenske režiserke Mire Stadler in Shafferjev Amadeus v odrski postavitvi Aleksandra Popovskega.

Puccinijevo leto

Simon Krečič, umetniški direktor Opere SNG Maribor, je napovedal repertoar v znamenju Puccinijevega leta in odkrivanja novih prezrtih ter preslišanih zgodb. Jesenski del operne sezone se bo začel z uprizoritvijo treh premier, Mozartove velike opere Čarobna piščal, operete Planinska roža Radovana Gobca in fantazijske interaktivne opere Knjiga o džungli, ki sta jo ustvarila italijanski skladatelj Giovanni Sollima ter libretist in režiser Pier Francesco Maestrini, ki že vrsto let uspešno sodeluje z mariborsko operno hišo. »Prav s temi tremi mojstrovinami klasičnega in sodobnejšega odra si želimo narediti odločnejši korak tudi v smeri približevanja čudovite operne umetnosti mladim in najmlajšim generacijam,« je dejal Krečič.

Operni svet bo prihodnje leto zaznamovala stota obletnica smrti Giacoma Puccinija, enega od največjih skladateljev italijanske poznoromantične in veristične opere, zato se želijo temu skladatelju tudi v SNG Maribor pokloniti z dvema operama, Lastovko (La rondine) in Tosco. Lastovka je Puccinijev edinstven poskus v lahkotnejšem žanru, ki je do danes po krivici v senci drugih kultnih mojstrovin, Tosca pa z dramatično ljubezensko zgodbo iz časa Napoleonovih vojn in ikonično glasbeno podobo ne potrebuje posebne predstavitve.

Opozoriti velja še na koncerte in druge glasbene dogodke, ki jih tudi tokrat namenjajo predstavitvi slovenskih in tujih mladih glasbenih talentov. Ob štirih koncertih Simfoničnega cikla se bodo zvrstili tradicionalni glasbeni dogodki, kot so Operna noč, božični koncert opernega zbora, božično-novoletni koncert simfoničnega orkestra z opernimi solisti ter cikel komorne glasbe Carpe artem v produkciji Društva za komorno glasbo Amadeus. Kot novost prihodnje sezone so izpostavili kar dve družinski koncertni matineji, ki sta namenjeni vsej družini ter najmlajšim poslušalcem, ki šele spoznavajo čare in bogato tradicijo glasbene umetnosti.

Balet SNG Maribor bo novembra predstavil plesno upodobitev Edwarda Cluga Faust po motivih Goethejeve istoimenske filozofske drame ter v koprodukciji z ljubljanskim Cankarjevim domom. Uprizoritev kljubuje ukalupljenim predstavam o omejenih izraznih možnostih ter refleksivni potenci baletne umetnosti in naj bi bila eden od največjih spektaklov sezone. Na mariborski veliki oder se bo v novi preobleki aprila prihodnje leto vrnil priljubljeni balet Grk Zorba Mikisa Teodorakisa. »Z osveženo koreografsko postavitvijo Lorce Massina si obetamo repertoarno pridobitev za baletne plesalce novih generacij, ki bodo prav gotovo navdušili s svežim elanom plesne virtuoznosti in ekspresivnosti,« je dejal umetniški direktor Baleta Edward Clug. Zvrstile se bodo tudi številne uspešnice iz prejšnjih let, med drugim na začetku sezone, 2. septembra 2023, Tango, ki je neprekinjeno na repertoarju mariborskega Baleta že četrt stoletja.

Kar zadeva abonmajsko ponudbo, Drama razpisuje abonmaja Komedija, ki vključuje uprizoritve Pijani, Potujoče gledališče Šopalović, Božična pesem, Tartuffe, Vse zastonj! Vse zastonj!, in Mali oder, ki vključuje uprizoritve Monolog za živeče v času izumrtja, Prizori iz zakonskega življenja, dve gostujoči uprizoritvi ter eno po lastnem izboru. Abonma Opera in simfoniki v posebni ponudbi za ljubitelje klasične opere in simfonične glasbe vključuje opere Čarobna piščal, Lastovka in Tosca ter štiri koncerte Simfoničnega orkestra SNG Maribor. Evropski abonma bo mariborskim abonentom ponudil ogled treh uprizoritev Drame, Opere in Baleta v HNK Zagreb. Otroški gledališki abonma sestavljajo opera Knjiga o džungli, balet Hrestač in gostovanje Gledališča Koper z Malim princem. V okviru Mladinskega gledališkega abonmaja si bo mogoče ogledati veliko koprodukcijo Pod svobodnim soncem, balet Giselle ter dva simfonična koncerta za mlade.