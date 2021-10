Valentina Turcu: Zdaj se vidi, iz kakšne substance smo narejeni

V članku preberite:

Poznavalci baletne in gledališke umetnosti njeno delo opisujejo s presežniki: inovativno, vizionarsko, perfekcionistično. V svojih predstavah vedno znova prestopa meje žanrov in jih spaja v nove magične svetove. »Zelo sem predana in ne prenesem površnosti,« pravi Valentina Turcu, ki z elegantnimi kretnjami med pogovorom ne more skriti, kako precizno obvladuje svoje plesno telo. Vrhunsko baletno kariero pod okriljem Mauricea Béjarta je že pred leti uspešno zapeljala v koreografiranje in režiranje, njeno mojstrstvo potrjujejo tudi številne nagrade.