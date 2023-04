Vrhunec mariborske baletne produkcije

V nadaljevanju preberite:

Uvod v baletni triptih je novost Myth v koreografiji mladega plesnega ustvarjalca Gaja Žmavca, ki se posveča raziskovanju ljudskih pripovedi ter nekaterih evropskih mitov in legend. Johan Inger se bo predstavil z uspešnico Rain Dogs, ki jo je navdihnila glasba ameriškega pevca, skladatelja in tekstopisca Toma Waitsa. Edward Clug v uprizoritvi Aperture na glasbo Milka Lazarja, ki je bila zasnovana v okviru koncepta programa Soir Historique Nizozemskega plesnega gledališča 1, raziskuje idejo prostorskega interiera in posameznika, ujetega v njegov intimni prostor, ter našo povsem človeško željo biti z drugim in biti zaželen.