Spoj arhaičnih in avantgardističnih elementov

Po Clugovih besedah Posvetitev pomladi (Le sacre du printemps) ne predstavlja le preobrata v glasbeni poetiki Igorja Stravinskega kot skladatelja, ampak je hkrati tudi prelomnica v zgodovini plesne umetnosti. Skozi to delo spremljamo evolucijo plesa v 20. stoletju, tj. od prve postavitve Nižinskega v Parizu leta 1913 do danes. »Mau­rice Béjart je ustvarjal veličasten balet, Pina Bausch veličastno živ­ljenje. Menim, da sta ta dva umet­niška 'principa' postala nekakšna vzorca 20. stoletja, saj sta vplivala na kasnejše koreografske postavitve. Iniciacijo moje postavitve predstavlja izvirna plesna kreacija Nižinskega s svojo hermetičnostjo in 'motečo' naprednostjo za tedanji čas; svojo interpretacijo Posvetitve pomladi zato doživljam tudi kot poklon Nižinskemu in njegovemu razvpitemu (ne)uspehu ob pariški premieri, ki je postala dinamični temelj razvoja modernega plesa v preteklem stoletju,« je poudaril Clug.