Športni duh in naelektreno vzdušje

V nadaljevanju preberite:

V produkciji ljubljanskega Pionirskega doma je nastala glasbeno-gledališka predstava Skakalki Teje Bitenc in Tee Vidmar. Premiera bo v nedeljo, 10. novembra, ob 11. uri v ljubljanski Festivalni dvorani. Predstava je primerna za otroke od tretjega leta dalje. Uprizoritev sta navdihnili evforija in povezanost, ki ju občutimo ob spremljanju športnih tekmovanj. S predstavo sta se avtorici poklonili smučarskim skokom in športnicam, ki vztrajno vlagajo ves svoj trud v ta šport.