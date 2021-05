To noč sem jo videl tudi na odru

V nadaljevanju preberite:

V SNG Maribor so danes predstavili veliko mednarodno koprodukcijo – roman Draga­ Jančarja To noč sem jo videl bo doživel odrsko interpretacijo. Ob mariborski Drami pri projektu sodelujejo dunajski Burgtheater, beograjsko Jugoslovansko ­dramsko gledališče in ­Cankarjev dom. Jančar je poudaril, da se je predloga o gledališki uprizorit­vi izredno razveselil, vendar je ob prenosu vsebin iz enega v drug medij vedno nekaj pomislekov in negotovosti. Njegove zgodbe so res praviloma fabulativne ter polne emocij in strasti, toda forma romana vedno funkcionira po lastnih zakonitostih.