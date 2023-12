Tokrat brez operetne vojne

V nadaljevanju preberite:

Matjaž Latin je do zdaj režiral več kot osemdeset predstav najrazličnejših žanrov, poleg tega ima igralske in scenografske izkušnje, neredko je pri projektih sodeloval tudi kot glasbeni soustvarjalec. In vendar je bila uprizoritev operete Planinska roža zanj poseben izziv, saj ne gre zgolj za specifično zvrst glasbenega gledališča, temveč tudi za nenavadno estetiko in prav tako nenavadne, celo nekoliko bizarne dramske zaplete in razplete. Opereta Radovana Gobca ima zanimivo zgodovino, saj je pred natanko šestimi desetletji ob uprizoritvi v mariborski operni hiši povzročila tudi tako imenovani operetni vojni.