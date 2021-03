Trenutno ni večje zgodbe od epidemije

V nadaljevanju preberite:

»Če že iščemo recept za zgodbo, je dodobra uhojena pot kombinacija nečesa zelo aktualnega z nečim zelo večnim. Trenutno ni večje zgodbe, kot so covid-19, korona, karantena ...« Tako režiser Nejc Gazvoda pred novo premiero v SNG Maribor, kjer bodo krstno uprizorili besedilo Nine Kuclar Stiković Skupaj sami ali jutri je v sanjah izgledal drugače.Tekst je nastal na pobudo Aleksandra Popovskega, umetniškega vodje mariborske Drame, kot odziv na pandemijo, ki je predrugačila naš svet. Igra epidemije seveda ne preizprašuje z zdravstvenega, temveč z družbenega, družinskega in človeškega vidika. Že razseljena družina se je zaradi nastale ekonomske situacije ob ustavitvi sveta primorana združiti pod isto streho. V domače gnezdo, kjer sta živela samo še mama in najmlajši sin, bodoči maturant, se postopoma vrnejo še najstarejši sin, hči s fantom in oče, ki je družino pred časom zapustil.