Umetniški dogodki za vsakim vogalom

V nadaljevanju preberite:

Dunaj je znova poln turistov, ki tako kot lokalno prebivalstvo uživajo v bogati kulturni ponudbi. Največja gledališča imajo premor do začetka septembra, velike koncertne dvorane imajo poletni, lažji program, dunajski muzeji, poleg bogatih stalnih razstav, pa to poletje ponujajo tudi zanimivejše posebne razstave. Julija in avgusta je na Dunaju tudi več velikih umetniških in drugih kulturnih festivalov, od katerih so nekateri brezplačni za javnost.