Umetnost na koncu sveta

Sinoči se je na beograjskem festivalu Bitef odvila krstna uprizoritev gledališke koprodukcije Krize v režiji Žige Divjaka, nastale po motivih knjig Manj je več Jasona Hickla in Goba na koncu sveta Anne Lowenhaupt Tsing.

»V življenju se nenehno soočamo s takšnimi in drugačnimi krizami – osebnimi, poklicnimi, socialnimi, političnimi, begunskimi, zdravstvenimi, bivanjskimi. Za njimi preži nemara največja v zgodovini človeštva – okoljska. Po svojem bistvu je radikalno bivanjska, vendar ji kljub temu še vedno posvečamo premalo pozornosti, energijo pa raje izgubljamo za reševanje drugih, vedno novih kriz, in skušamo zgolj ohranjati trenutno stanje.

Koprodukcijo Krize so podpisali Slovensko mladinsko gledališče, Maska Ljubljana, Bitef (Beograd) in Zadruga Domino (Zagreb). FOTO: Matej Povše

Ob tem pozabljamo, da je kriza izredni čas, čas, ko na videz nemogoče ideje postanejo mogoče. Toda katere ideje? Tiste, ki bi ljudem omogočile večjo varnost, zdravje in blaginjo, ali one, namenjene nadaljnjemu bogatenju že tako nepredstavljivo bogatih?« so ob napovedi predstave, ki bo ljubljansko premiero v Novi pošti doživela 27. oktobra, zapisali v Slovenskem mladinskem gledališču.

Poudarili so, da Žiga Divjak v koprodukciji, ki so jo podpisali Slovensko mladinsko gledališče, Maska Ljubljana, Bitef (Beograd) in Zadruga Domino (Zagreb), namenja posebno pozornost tudi človekovi zmožnosti sodelovanja in potrebi, »da svet narave znova odkrijemo ne le kot vir, temveč tudi kot enakovrednega partnerja«.

Gledališče naprednih umetniških eksperimentov

Goran Injac, umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča in dramaturg predstave Krize, je za Delo dejal, da Slovensko mladinsko gledališče letos nadaljuje tradicionalno sodelovanje s festivalom Bitef, največjim mednarodnim gledališkim festivalom v pojugoslovanski regiji. »Predstavili se bomo z gostovanjem Sola Nine Rajić Kranjac in premierno prikazali Krize v režiji Žige Divjaka; Krize so koprodukcija, narejena posebej za premiero na Bitefu.

Po Kompleksu Ristić, ki smo ga prav tako premierno uprizorili na 49. Bitefu in s tem zaznamovali šestdeset let našega gledališča, bomo letos na 56. izdaji festivala prikazali projekta dveh mladih slovenskih umetnikov. Potem ko smo omenjena mlada režiserja uspešno promovirali v Sloveniji, si želimo prispevati še k njuni mednarodni prepoznavnosti in občinstvu z vsega sveta predstaviti novi imeni slovenskega gledališča. Lani smo v koprodukciji s prestižnim festivalom steirischer herbst iz Gradca uprizorili Vročino v režiji Žige Divjaka,« je poudaril.

Predstava Krize bo v Ljubljani premierno uprizorjena 27. oktobra v Novi pošti Slovenskega mladinskega gledališča. FOTO: Matej Povše

Za Slovensko mladinsko gledališče je ključno, da sta »obe uprizoritvi formalno zelo nenavadni in zanimivi ter da se predstavljamo kot gledališče naprednih umetniških eksperimentov, ne pa kot konservativna ustanova tradicionalne ali nazadnjaške kulture.

Obe predstavi sta uvrščeni v tekmovalni program Bitefa in ju bomo v okviru sestanka IETM v Beogradu prikazali številnim mednarodnim gostom. V Slovenskem mladinskem gledališču nas izredno veseli še en mednarodni uspeh in to, da pomembno prispevamo k promociji slovenske umetnosti, ki sicer stežka prestopi okvire lokalne, provincialne produkcije in logike (ekonomske) porazdelitve dobička ter koristi zaslužnim državljanom,« je dodal Injac.