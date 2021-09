V Mariboru 11. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije

V Lutkovnem gledališču Maribor se danes začenja 11. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, ki ga organizirajo skupaj z Ustanovo lutkovnih ustvarjalcev. Festival predstavlja pregled lutkovnega ustvarjanja v Sloveniji v zadnjih dveh letih. Za nagrade se bo potegovalo 12 predstav po izboru selektorja Roka Bozovičarja.



Predstave bo ocenjevala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo Špela Čadež, Zala Dobovšek in gost s Poljske Marek Waszkiel.



Festival poleg lutkovnih predstav ponuja tudi dodaten program, ki med drugim zajema pogovore o predstavah, okroglo mizo o sodelovanju med sektorji, projekcijo filma o lutkovnem ustvarjalcu Cvetu Severju, razstavo iz zakulisja ustvarjanja Špele Čadež ter razstavo Večplastna občutljivost Barbare Stupica, ki je osrednja likovnica letošnjega bienala.



Na zaključni prireditvi v soboto bodo podelili tudi Pengovove listine in Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo, ki jih podeljuje društvo slovenskih lutkovnih umetnikov in prijateljev lutk Unima Slovenija.



Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije je osrednji nacionalni lutkovni festival, ki ga organizirata Ustanova lutkovnih ustvarjalcev in Lutkovno gledališče Maribor. Njegov namen je prikaz izbora najboljših slovenskih lutkovnih predstav preteklih dveh sezon, da bi predstavili umetniške presežke na področju lutkovne ustvarjalnosti.



Na festivalu sodelujejo institucije, nevladne organizacije, umetniške akademije, neformalne skupine in posamezniki ter drugi izvajalci na področju lutkovne ustvarjalnosti s sedežem v Sloveniji in zamejstvu.

