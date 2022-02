V Mini teatru premiera predstave t. i. gledališča u fris

V Mini teatru bodo kot prvo letošnjo premiero drevi uprizorili predstavo, ki je nastala v koprodukciji s Kulturno umetniškim društvom Krik in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti z naslovom Shopping and fucking. Predstavo po britanski realistični drami Marka Ravenhilla iz leta 1996, ki govori o preživetju mladih, je režirala Brina Klampfer.

Drama je s tematiziranjem tabujev, kot so spolnost, homoseksualnost in prostitucija ter rabo vulgarnega jezika, pretresla britansko gledališko sceno, pozneje pa z Ravenhillom, Sarah Kane in Anthonyjem Neilsonom sooblikovala takratni novi val odrske poetike t. i. gledališča u fris in v gledališče zvabila povsem novo občinstvo. Danes besedilo ostaja živo in izrazito aktualno v njegovi kritiki kapitalizma in boja za preživetje mlajših generacij, so zapisali v Mini teatru.

V drami, ki jo je prevedla Irena Duša, gledalec spremlja protagonista Marka, ki zapusti svoja prijatelja in sostanovalca, Lulu in Robbieja, ker odide na kliniko za odvajanje od drog. Slednja se poleg čustvenega šoka znajdeta v situaciji, ko se morata sama finančno preskrbeti in tukaj se prične njuna bitka na trgu dela, bitka za preživetje in za denar.

Znašla sta se v svetu brez velikih zgodb, brez vrednot, svetu hitre hrane, hitrega seksa in prekarnega dela. »To je svet, v katerem smo se po več kot dvajsetih letih od nastanka Ravenhillove drame znašli tudi mi,« so zapisali v gledališču. »Svet, v katerem za preživetje sklepamo tudi posle s hudičem in pozabljamo na sočutje, ljubezen, moralo ... Mladi človek se torej lahko asimilira v apatični svet ali pa izbere eskapizem, pri čemer ostaja odprto vprašanje, katera izbira je manjše zlo - do samega sebe, do sočloveka, do družbe?« so dodali.

V predstavi igrajo Tamara Avguštin, Borut Doljšak, Vid Klemenc, Timotej Novaković in Primož Vrhovec. Dramaturginja je bila Nina Kuclar Stiković, scenografinja Maruša Mali, kostumograf Claudi Sovre Mikelj, koreograf Sebastjan Starič.