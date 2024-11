Velikost jezika določa njegov miselni domet

Prešernovo gledališče Kranj s partnerji iz več evropskih držav začenja dveletni projekt Dramatika manjših evropskih jezikov (Drama of Smaller European Languages − DoSEL). Za izvedbo so zanj v okviru programa Ustvarjalna Evropa prejeli evropska sredstva, s projektom pa si želijo povečati prepoznavnost dramskih del, napisanih v njihovih jezikih, ter spodbuditi njihovo uprizarjanje.

V Prešernovem gledališču Kranj (PGK) poudarjajo, da uspešna kandidatura pomeni uresničevanje in nadgradnjo dolgoletnih prizadevanj Tedna slovenske drame za mednarodno prepoznavnost in širitev slovenske dramatike onkraj meja. Projekt DoSEL so namreč s podporo mreže European Theatre Convention zasnovali pred dvema letoma prav tam.

»V času, ko globalne dinamike nadzirajo komunikacijske kanale­ in brišejo bogastvo razlik, ko se manjši jeziki in kulture zaradi občutka ogroženosti zapirajo vase, je projekt Dramatika manjših evropskih jezikov ambiciozen dvig glave, gesta sodelovanja in oblikovanja trajnih načinov umetniškega ­dialoga zunaj dominantnih evropskih kulturnih središč,« je ob začetku projekta dejal vršilec dolžnosti direktorja PGK Rok ­Bozovičar.

Projekt bodo poleg PGK izvajale Nacionalna agencija za uprizorit­vene umetnosti z Malte, Gledališče Arriaga Antzokia iz Španije, Sala Beckett iz Španije, Hrvaško narodno gledališče v Zagrebu, Estonska agencija za gledališče, Narodno gledališče Kosova in Narodno gledališče Ivana Vazova iz Bolgarije.

Mobilnost ustvarjalcev in stvaritev

Ob koncu projekta, ki bo sklenjen oktobra 2026, bodo izdali zbirko 24 prvih prevodov dramskih besedil iz jezikov sodelujočih institucij (slovenščina, malteščina, katalonščina, baskovščina, hrvaščina, estonščina, albanščina) v en večji ter v en manjši evropski jezik. Besedila bodo del zbirke sodobne evropske dramatike, ki nastaja s podporo mreže European Theatre Convention.

Prevajanje bo potekalo na štirih delavnicah in dveh umetniških ­rezidencah. Poleg tega bodo v povezavi s 55. Tednom slovenske drame prihodnje leto izvedli mednarodno gledališko platformo, naslednja bo leto zatem v Valletti na Malti, predstavitve predstav bodo izvedli še na gostovanju v ­Narodnem gledališču v Zagrebu. Vodja projekta Barbara Rovere je poudarila, da si želijo, da bi ­delavnice ­postale stalnica ter s tem del evropskega gledališkega ­sektorja.

Druge dejavnosti v okviru projekta bodo usposabljanje in eksperimentalna raziskava sodobne evropske dramatike ter predstavitve dramatike in dramatikov na različnih mednarodnih srečanjih in festivalih, so našteli pri PGK. Možnosti za tako imenovano nadnacionalno mobilnost si želijo ustvariti ne le za dramatike in prevajalce, temveč tudi za dramska besedila in gledališke predstave, je povedala vodja projekta Barbara Rovere. V projekt bo skupno vpletenih več kot dvesto dramatikov in prevajalcev ter drugih umetnikov in kulturnih delavcev.

Pozdravili so ga tudi v Mestni občini Kranj ter na ministrstvu za kulturo, ob čemer je svetovalka ministrice Kim Komljanec povedala, da je sodobna dramatika okno v kulturo. »Dramska beseda in odrski izraz sta v vsakem jeziku in kulturi drugačna. Skozi sodobna besedila ter njihovo gledališko realizacijo občinstvo dobi priložnost, da spozna vprašanja, ki so za neko kulturo v danem trenutku ključna. Projekt se imenuje Dramatika manjših evropskih jezikov. A velikosti jezika ne določa število govorcev, ampak domet misli, ki so v njem izražene.«

V Prešernovem gledališču Kranj so izrazili upanje, da je projekt šele začetek dolgoročnega mednarodnega sodelovanja pri spodbujanju dramske pisave v manjših evropskih jezikih.