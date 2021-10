Vse kriči po spremembah

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska Drama je vstopila v sezono 2021/2022 minulo soboto s premiero Požigalcev v režiji Jana Krmelja. Po začasni prekinitvi dela zaradi vdora meteornih voda v že tako dotrajane prostore bodo uprizoritve predvidoma nadaljevali prihodnji teden. Ravnatelj Igor Samobor: »Res je ogromno vprašanj in nanje je v resnici večina odgovorov bednih. Dobe se v nekaterih občutjih srhljivo ponavljajo. Kosovelov čas je bil zaznamovan s prvo svetovno vojno in špansko gripo, Beckettov z drugo vojno in atomsko bombo. Veliko prostora za razmišljanje o eksistenci in civilizaciji. V novem tisočletju si krize vrstijo ena za drugo, politične, teritorialne, begunske, finančna, zdravstvena, podnebne ... Spet veliko prostora za razmišljanje o smislu.«