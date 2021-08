Žanr, ki je sposoben izjemnih prilagoditev

V nadaljevanju preberite:

Inačica muzikala Chicago, ki jo lahko vidimo v Ljubljani, ne sodi med velike spektakelske projekte, pričakovali bi nekoliko več razkošja in glamurja, sorazmerno skromno je tako število nastopajočih kot scena ter nabor odrskega inventarja in posebnih učinkov. Vendar je predstava vsaj v drugem delu dramaturško veliko bolj domiselno zastavljena, posamezni gegi so izvedeni vrhunsko, prav tako plesne točke, ki večinoma sledijo originalnim zamislim Boba Fosseja. Predvsem smo ob solidnih igralskih kreacijah in suvereni instrumentalni zasedbi deležni vrhunskih vokalnih interpretacij, zlasti Madalene Alberto v vlogi Roxie Hart in Ceili O'Connor kot Velme Kelly.