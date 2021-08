Algoritmi brez srca in pameti

V nadaljevanju preberite:

Restrikcije in cenzure na družbenih omrežjih so vse bolj akuten problem, ker gre pogosto zgolj za algoritme, ki delujejo arbitrarno. To se je zgodilo tudi s fotografijo plakata filma španskega režiserja Pedra Almodóvarja, ki je bila izbrisana z instagrama. Kljub nedolžni grafični predstavitvi bradavice, iz katere se cedi mleko, je instagramov program detektiral domnevno neprimerno vsebino in fotografijo izbrisal.