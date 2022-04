Besede zaživijo šele pred občinstvom

V nadaljevanju preberite:

Slamovska poezija se giblje v presečiščih poezije, rapa in hip hop kulture, pripovedništva in dramskega odrskega nastopanja, pravi Matic Ačko, lanski državni prvak v slamovski poeziji, ki se je kot prvi Slovenec kvalificiral tudi za nastop na svetovnem prvenstvu, in predsednik pesniškega društva Slam zverine. »Ne zajema vedno nujno vseh teh elementov, ampak se med njimi giblje. Gre za predstavitev avtorskih poetičnih tekstov skozi atraktiven, iskren, včasih tudi interaktiven odrski nastop,« poudarja.

Producentka, urednica, pesnica in koordinatorica literarnega programa Mladinskega kulturnega centra Maribor Petra Kolmančič ob tem poudarja sorodnost slamovskih besedil in besedil za glasbo, »saj oboja zares zaživijo šele, ko so izvedena v živo, ob pomoči drugega umetniškega žanra – slamovski poeziji podobno kot glasbenim besedilom v zapisani formi manjka ena razsežnost. Obstajajo redke izjeme, ki vzdržijo težo zapisa. Nasprotno pa obstaja veliko odlične poezije, ki bi se jo dalo izvajati na slamovski način. Posebnost slamovske poezije je, da se večinoma izvaja na dogodkih, ki so tekmovalnega značaja«.