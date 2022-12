Čebelarstvo v Sloveniji vpisano na prestižni Unescov seznam

Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva na današnjem zasedanju v Rabatu vpisal čebelarstvo v Sloveniji. Nominacijo z naslovom Čebelarstvo, način življenja je v imenu ministrstva za kulturo vodila Špela Spanžel, vršilka dolžnosti generalnega direktorja pri direktoratu za kulturno dediščino, pri pripravi pa so sodelovali še strokovnjaki iz Slovenskega etnografskega muzeja, Čebelarskega muzeja iz Radovljice in Čebelarske zveze Slovenije.

»Slovenska delegacija v Rabatu je ponosna, da je slovensko čebelarstvo prepoznala tudi specializirana agencija organizacije Združenih narodov, pristojna za izobraževanje, znanost in kulturo, UNESCO. S tem so slovenski čebelarji tudi simbolno postali del velike Unescove družine, ki jo sestavljajo nosilci nesnovne kulturne dediščine po vsem svetu, in zaslužijo naš globok poklon. Ministrstvo za kulturo si bo skupaj s partnerji še naprej prizadevalo za ozaveščanje o čebelarski kulturi in za podporo nosilcem,« je ob vpisu za Delo povedala Špela Spanžel.

»Tudi letošnje zasedanje dokazuje bogastvo in živahnost nesnovne kulturne dediščine, ki je vpeta v življenja mnogih posameznikov in skupnosti. Priča o univerzalni kulturni dimenziji, ki nas globalno povezuje. Naša nominacija čebelarstva je bila izpostavljena ne le kot primer dobro napisanega dosjeja, ampak predvsem kot primer povezovanja nesnovne kulturne dediščine z okoljskimi vprašanji in trajnostnim razvojem. Naraščajoče število nominacij, ki se na tak način odzivajo na globalno podnebno in družbeno krizo, kaže na nujo oblikovanja odpornih in inkluzivnih družb – in to s pomočjo kulture,« je dodala.

Nominacija Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja temelji na enotah nesnovne kulturne dediščine, ki so bile med letoma 2018 in 2020 vpisane na seznam registriranih enot nesnovne dediščine (čebelarstvo, poslikava panjskih končnic, prevozno čebelarstvo, izdelovanje panjev in čebelnjakov, vzreja matic kranjske čebele, apiterapija, izdelovanje malih kruhkov in lesenih modelov ter lectarstvo) in je prejela pozitivno oceno ocenjevalnega telesa zaradi povezovanja dediščine oziroma kulture z okoljsko vzdržnostjo.

Danes gre pričakovati še odločitev o vpisu večnacionalne nominacije Tradicije reje lipicancev, ki jo je ocenjevalno telo označilo za primer dobro pripravljene nominacije zaradi izjemnega sodelovanja osmih držav v duhu razumevanja po konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine.