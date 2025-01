Današnje stanje sveta navdaja s potrebo po filozofiji

V nadaljevanju preberite:

»Več je stvari na nebu in na zemlji, Horacij, kot se lahko sanja tvoji filozofiji,« v Shakespearovi tragediji izjavi princ Danske, ko uzre duha svojega očeta. Besede, ki jih Hamlet nameni Horaciju, so si snovalci cikla Sivo na sivem izbrali za tokratno izhodišče pogovorov o možnosti filozofskega mišljenja. Kot prvi gost se bo v Klubu Cankarjevega doma danes zvečer predstavil Andrew Cutrofello, dolgoletni profesor filozofije na oddelku za filozofijo Univerze Loyola v Chicagu in avtor knjige Vse za nič: Hamletova negativnost (prevod Marija Zlatnar Moe, Analecta,­ 2019).