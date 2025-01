Od baročne slikarske mojstrice do berlinskih angelov

V nadaljevanju preberite:

Letošnje leto bo tudi na področju umetnosti in muzealstva razgibano in razburljivo. Poleg prelomnih razstav si številna mesta po svetu obetajo nove muzeje – Abu Dabi bo s kar štirimi novimi objekti odprl kulturno okrožje Sadijat, v katerem bo kraljeval tudi največji izmed Guggenheimov, na novo zgrajene prostore bodo odprli tudi Fundacija Cartier (Pariz), Muzej Viktorije in Alberta (London) in Novi muzej (New York).