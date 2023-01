Nacisti vzeli, Galicijčani vrnili

V nadaljevanju preberite:

Diptih pomembnega flamskega mojstra, last družine knezov Czartoryski, ki so ga nemške okupacijske sile med drugo svetovno vojno odnesle iz zbirke gradu Czartoryski v Gołuchówu, so sodelavci oddelka za vračanje kulturne dediščine pri poljskem ministrstvu za kulturo odkrili leta 2019 v pokrajinskem muzeju v kraju Pontevedra.