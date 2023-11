Jermanova nagrada Nadi Grošelj

Društvo slovenskih književnih prevajalcev bo letošnjo Jermanovo nagrado, namenjeno posebno uspelim prevodom družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, jutri podelilo prevajalki Nadi Grošelj za prevod monografije Grenko-sladki eros Anne Carson (LUD Literatura, 2022).

Strokovna komisija za nagrade in priznanja DSKP v sestavi Lijana Dejak, Nina Gostiša, Marjanca Mihelič, Veronika Simoniti in dr. Štefan Vevar (predsednik) je v utemeljitvi zapisala: »Prevajalki Nadi Grošelj je uspelo ujeti raznosmernost razmerij, ustvariti gibek prevod, ohraniti preciznost in privlačnost avtoričinega pisanja in ga kljub zahtevnim pasusom, ki segajo na področja filozofije in klasične filologije, preliti v tekočo in plastično slovenščino.«

Čeprav knjiga kanadske klasične filologinje, pesnice, esejistke in prevajalke Anne Carson ni obsežna, je zapisala žirija v utemeljitvi, je bila kot domišljena in umetelno tkana študija o erosu kot »neobvladljivi sladko-bridki zveri« (Sapfo) zahteven prevajalski podvig. Po eni strani zaradi teoretsko podkrepljenih poglavij, po drugi pa zaradi bogate metaforike, številnih sinonimov in referenc, pregledovanja in primerjanja obstoječih prevodov (predvsem iz stare grščine), iskanja ustreznih terminoloških rešitev ter avtoričine elegantne pisave in pisanega sloga. /…/ Prevajalki Nadi Grošelj je uspelo ujeti raznosmernost teh razmerij, ustvariti gibek prevod, ohraniti preciznost in privlačnost avtoričinega pisanja in ga kljub zahtevnim pasusom, ki segajo na področja filozofije in klasične filologije, preliti v tekočo in plastično slovenščino.«

Poleg nagrajenke sta bila med letošnjo bogato bero literature s področja humanistike in družboslovja nominirana tudi prevajalec Samo Kuščer za prevod dela Poreklo človeka in spolni izbor Charlesa Darwina (UMco, 2023) in prevajalka Urša Zabukovec za prevod dela Spisi o Rusiji in krščanstvu Vladimirja Solovjova (KUD Logos, 2022).