Majhen, a raznolik knjižni trg

V nadaljevanju preberite:

V državah, kot so Španija, ­Francija in Nemčija, ki se ponašajo z več avtorji kot bralci, na leto ­izide več kot 100.000 novih ­knjižnih naslovov, majhni trgi pa na leto ustvarijo le od 1000 do 3000 novih naslovov. Takšna je tudi Slovenija. Toda majhni trgi so, če število izdanih knjig ­preračunamo na milijon ­prebivalcev, uspešnejši od velikih.