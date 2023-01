Ko Hegel spregovori sodobnemu feminizmu

V nadaljevanju preberite:

Moderna ženska, kot jo dojema Hegel, je v nasprotju s svojimi grškimi vrstnicami izrazito podrejena sodobnemu meščanskemu moškemu. Vzrok je po Heglu v tem, da imajo ženske manjšo obliko racionalnosti kot moški, pri čemer sledi Aristotelu v Politiki, kjer suženjstvo in patriarhalno nadvlado žensk opravičuje z domnevno naravnimi razlogi. Zapisal je: »Ženske imajo lahko vesele ideje, okus in eleganco, vendar ne morejo doseči ideala. Razlika med moškimi in ženskami je kot razlika med živalmi in rastlinami. Moški ustrezajo živalim, medtem ko ženske ustrezajo rastlinam, ker je njihov razvoj bolj miren in načelo, ki je v njegovi osnovi, je precej nejasna enotnost občutkov.« (Hegel, PR, §166, Zusatz). Toda…