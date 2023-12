Krpanje položaja samostojnih delavcev v kulturi

V nadaljevanju preberite:

V pripravi je tudi nova uredba o samozaposlenih, s katero bo uvedena karierna dinamika in bodo usklajena merila s stvarno situacijo po načelu »vsako delo šteje«, da bi se izognili nevidnemu delu. Prav tako poteka digitalizacija vlog in razpisov. Izziv so še vedno z inflacijo neusklajeni honorarji in podražitev osnovnih pogojev za delo, kot je najem prostorov.