Častno gostovanje se zgodi samo enkrat v zgodovini države

»V osnovni šoli sem več let preživela v bolnišnici, branje je bil zame pobeg v lepši in drugačni svet. Bolezen sem pregnala, ljubezen do knjige pa je ostala,« pravi Katja Stergar, ki je letos uspešno izpeljala največji kulturni projekt v zgodovini Slovenije – častno gostovanje na Frankfurtskem knjižnem sejmu.

Frankfurtski sejem kot največji in najodmevnejši knjižni dogodek na svetu vsako leto postavi v fokus književnost izbrane države gostje. To je edinstvena priložnost, da gostujoča država svojo knjižno produkcijo predstavi mednarodni javnosti. Na letošnji 75. izvedbi se je predstavilo 4200 razstavljavcev iz 95 držav. Učinki gostovanja se bodo v celoti še pokazali, a veliko je že znanega.

»V zadnjih nekaj letih je število prevodov v tuje jezike poskočilo za okoli dvesto odstotkov, v zadnjem letu smo lahko prebrali okoli sto slovenskih knjig v nemščini, običajno je na leto v nemščini izšlo okoli deset novih naslovov. Dosežek slovenskega gostovanja lahko primerjamo s športom. Doslej se je na sejmu v vlogi glavne gostje predstavilo 34 držav – na olimpijskih igrah ima tekmovalec vsaka štiri leta priložnost, da osvoji medaljo, častno gostovanje na sejmu pa se načeloma zgodi samo enkrat v zgodovini države, zato je treba izkoristiti eno in edino priložnost.«

Da je bila Slovenija opažena, potrjuje tudi več tisoč objav v tujih medijih, obiskali so nas najbolj vplivni nemški kulturni novinarji. Izvedba gostovanja, ki je vključevalo bogat kulturni program z okoli 250 dogodki in gostovanji več kot 75 domačih avtorjev, je bila ocenjena za zelo uspešno. V Frankfurtu je bilo poleg avtorjev tudi skoraj enako število strokovnih govorcev, moderatorjev in prevajalcev. V Nemčijo so zaradi koncerta Alamut odpotovali celotni simfonični orkester in drugi glasbeniki. V času sejma se je v mestu zadrževalo okoli 500 Slovencev, ki so bili tako ali drugače vključeni v program.

Bogate mednarodne izkušnje

Uspeh slovenske udeležbe v Frankfurtu ni bil samoumeven, nasprotno, še pred dobrim letom dni je kazalo, da bo naše gostovanje zaradi neprimernih priprav neslavno propadlo. Šele ko je lanskega novembra vodenje Javne agencije za knjigo (JAK) in s tem tudi projekta slovenskega gostovanja prevzela Katja Stergar, se je spet začela pisati zgodba o uspehu. S projektom je bila podrobno seznanjena, saj mu je na JAK sledila od samega začetka, ko se je porodila pobuda za kandidaturo. Ob prevzemu gostovanja jo je pričakal velik izziv, ki bi se ga marsikdo ustrašil, saj so številni dvomili, da bi se v tako kratkem času dalo projekt rešiti, ob tem pa petčlanska ekipa, zaposlena izključno pri projektu za določen čas, ni imela izkušenj s področja knjige.

»K sreči smo imeli izjemno ekipo kuratorjev, ki so jo sestavljali Miha Kovač, Amalija Maček in Matthias Göritz. Skupaj z dodatnim osebjem smo se zakopali globoko v delo, intenzivno iskali partnerje v Nemčiji in ustvarili ter izvedli program.« Prav njena požrtvovalnost, vztrajnost in profesionalnost so bile odlike, ki so držale celoten projekt pokonci in ustvarjale kreativno vzdušje znotraj ekipe.

Njen pečat na slovenski knjižni sceni je neizbrisen. FOTO: Voranc Vogel

Ni še konec

Katja Stergar je ob nastopu funkcije na čelu Javne agencije za knjigo že imela bogate izkušnje z mednarodne knjižne scene in je bila uveljavljeno ime med domačimi literati in založniki. Od leta 2008 se je ukvarjala s promocijo slovenske literature v tujini – najprej na Ministrstvu za kulturo in nato na JAK, kjer je prevzela področje mednarodnega sodelovanja in organizirala nacionalne nastope Slovenije na mednarodnih knjižnih sejmih. Od leta 2018 je tudi vodja projekta Slovenija, častna gostja na knjižnem sejmu v Bologni, ki bo v prvi polovici prihodnjega leta. Poleg tega je cenjena tudi kot kritičarka otroške in mladinske literature, bila je tudi urednica na Cankarjevi založbi in urednica revije Pil.

»Zame projekt častnega gostovanja Slovenije v Frankfurtu še ni končan. Trenutno se še ukvarjamo s financami, pred nami je še nekaj dogodkov v tujini. Pravkar se je zaključil knjižni sejem v mehiški Guadalajari, kjer smo tudi v okviru Frankfurta predstavljali slovenske avtorje. Priložnost gostovanja bomo izkoristili do zadnjega dne, do 31. decembra. In naslednje leto nadaljujemo.«

Miha Kovač, sokurator slovenskega gostovanja v Frankfurtu o Katji Stergar »Katja Stergar ima vse lastnosti dobre menedžerke: ostaja mirna tudi takrat, ko je mene imelo, da bi streljal, bila je hladnokrvna v situacijah, ko se je zdelo, da bomo šli vsi rakom žvižgat, ves projekt je znala voditi tako, da smo se potencialnim konfliktom izognili v širokem loku, za povrh pa je sposobna priznati tudi napake, ki jih – kot vsak človek – občasno naredi. Tudi zaradi tega smo v frankfurtski ekipi ves čas imeli odkrite odnose in smo se lahko pogovorili o najbolj mučnih rečeh, brez česar tako ogromnega projekta kratko in malo ne bi bilo mogoče izpeljati. In ne nazadnje: je profesionalka v svojem poslu, ki odlično pozna mednarodno knjižno krajino.«