Le malo svetnikov med umetniki

Med umetniki je malo svetnikov, med svetniki pa je kar veliko umetnikov. Tako se zdi ob pregledu seznama svetniških zavetnikov z različnih področij kulture in umetnosti, ki so bolj aktualni ob napovedi svetništva španskega arhitekta Antonija Gaudíja. Vendar je umetnikov v današnjem pomenu besede, ki se ponašajo s svetniškim sijem, le nekaj, Gaudí bi bil pravzaprav šele drugi. Leta 1992 je arhitekt José Manuel Almuzara z ustanovitvijo združenja za beatifikacijo Antonija Gaudíja začel postopek, ki se je pred nekaj dnevi začasno zaključil z vmesno odločitvijo vatikanskega dikasterija za svetnike. Ta je po pregledu obsežnega poročila uradno priznal Gaudíjeve »junaške kreposti« in ga imenoval za »častitljivega«.