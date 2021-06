Letošnja dobitnica je Jette Ostan

Jette Ostan Vejrup se je rodila 27. julija 1962 v Gørdingu na Danskem. V svoji bogati karieri je igrala na odrih v Veliki Britaniji, ZDA in na Danskem.



Sodelovala je z britansko gledališko skupino Théâtre de Complicité in si prislužila skupinsko nominacijo za ugledno gledališko nagrado Laurence Olivier. V Sloveniji živi in dela od leta 1989. Sprva je nastopala v SNG Drama Ljubljana, od leta 2004 pa je članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Leta 2007 je prejela Borštnikovo nagrado. Znana je tudi po vidnih vlogah v filmih in televizijskih produkcijah.

