Ministrstvo mora biti zaveznik in infrastrukturna hrbtenica kulturnega sistema

Prvega junija je mesto ministrice za kulturo zasedla umetnostna zgodovinarka in političarka Asta Vrečko (1984, Celje). Na področju kulture in umetnosti ter v visokošolskih izobraževalnih institucijah deluje več kot deset let, je docentka in znanstvena sodelavka Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 2014 doktorirala na oddelku za umetnostno zgodovino.

Delovala je tudi kot likovna kritičarka, med letoma 2018 in 2022 je bila mestna svetnica Levice v Ljubljani.

Za vami so prvi dnevi ministrovanja. Kako ste jih doživeli?

Bili so zanimivi, prevzem in nastop sta potekala relativno gladko. Takoj po spoznavnem sestanku ter srečanju z uslužbenci in uslužbenkami ministrstva smo obravnavali prve probleme, ki so seveda posledica delovanja prejšnje vlade in ministra. Čakajo nas precejšnji izzivi, ki jih moramo urgentno nasloviti, zato smo sprejeli akcijski načrt za prve mesece dela, s katerimi odgovarjamo na potrebe celotnega sektorja.

Čaka vas zahtevna naloga. Ministrstvo za kulturo je bilo v obdobju zadnje vlade izrazito na udaru.

Pri tako odgovorni funkciji so pomisleki pričakovani. Vsakega obhajajo dvomi, po eni strani o spremembi poklica raziskovalke in kustosinje, kot tudi o sposobnosti opravljanja tega zelo zahtevnega dela. Odločitev sem sprejela, ker sem prepričana, da lahko z načrtnim delom, skupaj s sodelavci, in našimi političnimi usmerit­vami spremenimo stvari na bolje. Trenutno stanje ni le posledica zadnjih dveh let izrazito nedialoškega ministrovanja, temveč tudi že dlje trajajočih težav. Nekateri izzivi, kot na primer prekarno delo, so tudi širše narave in jih ne bomo mogli rešiti sami, temveč medsektorsko. Kultura je delovala bolj po inerciji kot po strateškem načrtu, ta način delovanja bi radi spremenili.

Prejšnja vlada je razkrila, kako pomembno je ministrstvo za kulturo. Če so prej v njem videli majhen politični vpliv in veliko težav z domnevno nenehno nezadovoljnimi kulturniki, danes vemo, da ta resor seže v sredico narodnega tkiva. Prek tega je potekal kulturni boj.

V primeru zadnje vlade je resnično šlo za pustošenje po kulturnem področju, in posledično se je pokazalo, kako pomembno mesto ima kultura v naši družbi. Odpirala so se vprašanja, o katerih bi upravičeno mislili, da so leta 2022 že zdavnaj presežena. Kulturno ministrstvo mora biti zaveznik kulture, infrastrukturna hrbtenica kulturnega sistema ter platforma za razvoj in normalno delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij, umetnikov, samozaposlenih v kulturi.

Hkrati mora voditi strateški razmislek o dolgoročni kulturni politiki. Priča smo temu, kaj se zgodi in kam pridemo, če nimamo strateško osmišljenega kulturnega modela. To je eden izmed ciljev tega mandata. Postaviti nov, sodoben kulturni model in razvijati strateško usmerjeno kulturno politiko, ki bo delovala tako kratkoročno, predvsem pa srednjeročno in dolgoročno.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

V zadnjih letih je bilo veliko govora o uvažanju kulturnih modelov, a ni videti, da bi bili uspešno aplicirani na specifike našega kulturnega področja.

Pomembno je, da se stvari preučijo z razumevanjem širšega konteksta. Ni dovolj prevzemati ali proučevati nacionalne strategije velikih držav. Nemogoče je, na primer, neposredno prenesti kulturno politiko Francije k nam in pričakovati, da bomo tako rešili naše težave. Obstajajo dobri kulturni modeli manjših držav in lokalnih skupnosti. Treba je poznati rešitve iz tujine, predvsem uspešne modele, a zavedati se moramo, da ne moremo stvari samo prepisovati, saj bomo tako lahko obsojeni na neuspeh.

Ne nazadnje ne smemo pozabiti, da so številne organizacije v Slovenijo prek mednarodnega mreženja uvedle primere sodobnih praks upravljanja v kulturi in podpornih programov, ki jih je smiselno preučiti in razmisliti o razvojnem okolju za širši sektor. Tudi v Sloveniji imamo svoje strokovnjake, ki poznajo prakse po Evropi, kjer tudi delujejo ali sodelujejo s svojimi znanji in izkušnjami. Žal pa zaradi pomanjkanja posluha v politiki zdaj njihovo znanje služi drugim državam.

To kaže tudi dejstvo, da je v zadnjih mesecih odšlo v tujino več direktoric, ki so bile v Sloveniji zelo uspešne. Zdenka Badovinac je Moderno galerijo postavila ob bok najpomembnejšim mednarodnim institucijam na področju moderne in sodobne umetnosti, kljub neprimerljivim pogojem v Sloveniji. Zdaj vodi Muzej sodobne umet­nosti v Zagrebu. Gre za direktorico, ki razume širšo kulturno in umetnostno problematiko. Podoben je primer nekdanjega direktorja arhitekturnega muzeja Matevža Čelika, ki je iz provincialnega arhitekturnega muzeja ustvaril sodobno in mednarodno prepoznavno muzejsko ustanovo. Težave z dolgoročnimi strategijami so mandati, z menjavo oblasti se številni dolgoročni projekti opustijo, na primer vprašanje samozaposlenih v kulturi.

Ena izmed težav je, da se ministri za kulturo sorazmerno hitro menjavajo. Posledice pomanjkanja vizije pa trpi sektor. To se dogaja tudi pri vprašanju samozaposlenih, ki potrebujejo dolgoročno rešitev in politično podporo, da bi se vse skupaj premaknilo z mrtve točke. Najmanj deset let se že vodi aktivna javna razprava z različnimi akterji na področju kulture. Predstavljene so bile številne rešitve z modeli, ki bi jih lahko implementirali, toda vedno so končale v predalu. V Levici, ki zagovarja socialni dialog in se bori prav za socialne pravice, za socialno vključenost in pošteno plačilo za opravljeno delo, se zavzemamo za prevrednotenje statusa in razumevanja koncepta dela v kulturi, ki ni prostočasna dejavnost.

Zagotoviti je treba socialno varnost, uvesti karierno dinamiko, torej tudi vprašanje cenzusa, ki se skozi kariero, različna delovna obdobja, ne spreminja. Odprta so vprašanja, povezana z obnovo statusa in pogoji za pridobitev statusa v času epidemije. Pomembno je, da razumemo, da pri plačevanju prispevkov samozaposlenim v kulturi ne gre za socialni korektiv, kot se v javnosti pogosto narobe razume. Ravno nasprotno, gre za pravico za opravljeno delo. Tako za pridobitev statusa kot za plačevanje prispevkov morajo namreč biti izpolnjeni zahtevni pogoji.

Asta Vrečko, ministrica za kulturo, Ljubljana, 13. 6. 2022 Foto Voranc Vogel

Metelkova 6 mora ostati nevladnim organizacijam in bomo za to tudi poskrbeli.

Ena izmed odprtih ran, ki ste jih podedovali od prejšnje vlade, je vprašanje nevladnih organizacij na Metelkovi 6, ki jih je minister Simoniti poskušal izseliti.

O tem smo bili jasni že pred nastopom mandata, konec koncev smo to zapisali tudi v naš program. Metelkova 6 mora ostati nevladnim organizacijam in bomo za to tudi poskrbeli. Glede nevladnih organizacij sta se v zadnjih dveh letih razširila resnično sovražen diskurz in diskreditacija njihovega dela. Nevladne organizacije so zelo različne, nekatere so vpete v lokalna okolja, druge delujejo bolj na nacionalni in mednarodni ravni, pogosto se to tudi prepleta.

Vse pa opravljajo zelo pomembno delo, bogatijo našo družbo ter kulturni in umetnostni sektor. Njihova kvaliteta se kaže tako v številni javnosti, ki je vanje vključena, kot tudi s priznanji, nagradami in mednarodnimi sodelovanji. Nespoštovanje, ki so ga bile deležne, absolutno ni primerno.

Težave so bile tudi z razpisi in sredstvi, to bomo prioritetno preverili. Pregledali bomo dokumentacijo, se sestali z nevladnimi organizacijami in jim omogočili nemoteno nadaljevanje dela. Nikakor ne želimo, da bi bilo zaradi nenaklonjenosti vlade Janeza Janše nevladnikom njihovo kontinuirano delo onemogočeno. Sektor je treba stabilizirati in omogočiti pogoje za dolgoročno delo.

Je pa bila naklonjena Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, ki je pridobilo status društva v javnem interesu, čeprav mu številni očitajo, da promovira fašizem in nacizem.

Glede na vse, kar je bilo takrat zapisano v medijih, in glede na njihove reference bomo podrobno pregledali, kaj se je zgodilo v postopku njihovega pridobivanja statusa društva v javnem interesu.

Marsikdo začne profesionalno pot umetnika ali kulturnika na področju ljubiteljske kulture. Kakšen odnos bi bilo treba vzpostaviti med ljubiteljsko in vrhunsko umetnostjo, je zdajšnji sistem vzdržen?

Ljubiteljska kultura je eden izmed temeljev kulturne produkcije, če govorim o institucionalni, neinstitucionalni ali alternativni kulturi. Ljubiteljsko ustvarjanje oziroma neprofesionalna kultura in umetnost, ki sta med najbolj razširjenimi dejavnostmi pri nas, doseže skoraj vsakega prebivalca in prebivalko. Tudi ljubiteljska kultura ima več ravni, v nekaterih primerih lahko že skoraj govorimo o profesionalni ravni, prav tako dosega mednarodne uspehe. Po drugi strani gre pri tem za institut opolnomočenja posameznika, da se realizira v svojem prostem času, v različnih dejavnostih, ki niso vezane na njegov primarni poklic. Ljubiteljska kultura je povezana tudi z izobraževanjem, s splošnim kulturnim opismenjevanjem. Več ko je tega, bolj se krepi tudi institucionalni sektor.

V Sloveniji je ljubiteljska kultura res na visoki ravni. Mlajšim, tudi iz manj privilegiranih okolij, omogoča, da se lahko udejstvujejo in vstopajo v polje profesionalne kulture. Za starejše pomeni dvig kvalitete življenja v nekem drugem življenjskem obdobju. Ima tudi izpričano pomembno zgodovinsko vlogo, saj se je po vojni, v drugi polovici 20. stoletja začelo načrtno krepiti ta del zasebnega življenja, preživljanja prostega časa in se je tudi prek kulture in umetnosti opolnomočilo ljudi. Pomembno vlogo je imela tudi pri emancipaciji žensk.

Ljubiteljska kultura prav tako povezuje podeželje z mestnim okoljem.

Na tem mestu velja kot primer dobrega delovanja omeniti mrežo knjižnic, ki je ključna pri omogočanju širokega dostopa do knjig. Spomnimo, da so se že pred epidemijo v lokalnih skupnostih redno zapirale manjše trgovine, pošte, bankomati. Dostop do kulturnih dobrin je ključen in ta je kot dostop do drugih dobrin bolj otežen. Pri tem govorimo tudi o konceptu prostorske pravičnosti, ki mora biti vodilo napredne politike. Spremeniti je treba perspektivo in posebno skrb nameniti tudi manjšim krajem in lokalnim skupnostim. Tudi sama sem odraščala na podeželju in poleg družine mi je obiskovanje lokalne knjižnice, glasbene šole, gledališkega abonmaja z organiziranimi obiski drugih gledališč odpiralo okno v svet raznolike kulturne produkcije.

V vašem prvem javnem govoru kot ministrica za kulturo ste na odprtju Borštnikovega srečanja v Mariboru napovedali decentralizacijo kulture, kar je naletelo na veliko odobravanja.

Slovenija je majhna država, zato imamo idealne pogoje, da se med seboj povežemo in vzpostavimo dobro mrežo kulturnih dejavnosti, ki sicer obstaja, ampak jo lahko še okrepimo. To sicer ni naloga enega sektorja, ampak predvsem medsektorskega povezovanja in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Treba je preseči zavedanje, da če se nekaj dogaja zunaj velikih središč, ima zaradi tega pejorativen predznak. To seveda ni res. Prav Slovenija to dokazuje. Eden izmed izzivov, s katerimi se bomo spoprijeli in bo sile preusmeril v medregijsko delovanje, bo evropska prestolnica kulture Nova Gorica.

Imamo zakon o investicijah v kulturo pri novogradnjah, ki ga bo treba začeti izvajati.

Velika težava je odsotnost umetnostnega trga oziroma aktivne zbirateljske skupnosti, ki bi bila gonilo produkcije.

Asta Vrečko, ministrica za kulturo, Ljubljana, 13. 6. 2022 Foto Voranc Vogel

Umetnostni trg je povezan tudi z omenjeno relativno geografsko in populacijsko majhnostjo naše države. Zgodovinsko gledano je bil zato umetnostni trg pri nas vedno povezan z državo, tudi ko smo bili del večjih držav ... Država mora pomagati umetnikom in umetnicam stopiti na umetnostni trg.

Sam umetnostni trg ima svoje zakonitosti, v zadnjih letih so se pojavili poskusi, predvsem v Ljubljani, v manjšem obsegu pa v drugih delih Slovenije, da bi se spodbudilo zbirateljstvo in povezovanje umetnikov z zbiratelji. Omeniti je treba, da imamo zakon o investicijah v kulturo pri novogradnjah, ki pa ga bo treba začeti izvajati.

Spodbuditi bo treba tudi podjetja, da bi se pogosteje odločila za financiranje na področju kulture in umetnosti. Nekoč so imela vsa državna podjetja velike zbirke, nekatera jih sicer še imajo in to tradicijo ohranjajo. S privatizacijo in selitvijo lastništva v tujino so se vlaganja v lokalne skupnosti zmanjšala. Na tem področju upam, da bomo naredili nekaj korakov naprej. Na nekaterih drugih področjih, na primer glasba, uprizoritvene umetnosti, je smiselno spodbujati tudi internacionalizacijo, ki lahko v sektor vnese dodatne vire financiranja.

Kulturna infrastruktura pri nas resnično ni v najboljšem stanju, saj je v veliki meri dotrajana in posledično tudi ne dosega sodobnih standardov.

Temna lisa na področju kulture so vlaganja v kulturno infrastrukturo. Znane so težave ljubljanske Drame, Prirodoslovnega muzeja in Nuka 2. V koalicijski pogodbi je napovedan desetletni program investicij v infrastrukturo.

Kulturna infrastruktura pri nas resnično ni v najboljšem stanju, saj je v veliki meri dotrajana in posledično tudi ne dosega sodobnih standardov. Omenili ste nekaj projektov; res se zelo redko zgodi, da bi veliki projekti dobili epilog. Treba si je priznati, da takšno delovanje ne more biti nikomur v ponos. Ne smemo si privoščiti, da bi bili kultura, umetnost in delavci v kulturi ponovno žrtve političnih obračunavanj. Začeli smo pregledovati trenutne investicije, ki so odprte na ministrstvu za kulturo. Na podlagi tega bomo oblikovali desetletni načrt vlaganj − nekateri projekti so že v fazi priprave.

Tudi če se z nekom politično ne strinjaš, kot se jaz in člani Levice zagotovo ne strinjamo z ideološkimi usmeritvami in delovanjem prejšnje vlade, moramo pregledati, kaj je mogoče, tudi finančno, nadaljevati, da ne bodo vlaganja v infrastrukturo ponovno trpela. Seveda pa imamo tudi svoje prioritete. Med njimi so Drama, kjer se nam lahko brez resne in hitre investicije povsem realno zgodi, da bomo ostali brez prostorov nacionalnega gledališča, Prirodoslovni muzej in, kot rečeno, obnova Metelkove 6 za nevladne organizacije. Pa seveda investicije zunaj glavnega mesta, tudi v sinergiji z lokalnimi skupnostmi.

Pomembna dobrina pod okriljem ministrstva za kulturo je dostop do informacij. Prejšnja vlada je imela izrazito sovražno politiko do medijev, ki jih je poskušala diskreditirati, izstradati in pokoriti.

Na področju medijske zakonodaje je treba nujno ukrepati. Prvi korak je bil narejen. Ko je zaprisegel parlament, je bil vložen v obravnavo urgentni zakon o RTV Slovenija. Sedanji zakon daje občutno preveč vloge politiki. Posledice so vidne, zato je treba organe odločanja dati v roke civilni družbi in zaposlenim. Zdaj bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo nov zakon kar najhitreje sprejet. Temu bo sledila celostna prenova zakonodaje. Trenutno veljavni zakoni so zastareli, ne zajemajo aktualnih problemov in ne obravnavajo širših sprememb na področju družbenega ­­komuniciranja.

Mediji imajo ključno vlogo v družbi. Objektivno novinarstvo je v javnem interesu, imeti moramo kredibilne medije, medijska krajina mora biti zasnovana skladno s sodobnimi standardi, ki ne bodo pod bremenom, da bi se ob menjavi oblasti vanje vtikala politika. Prav tako jih je treba zaščititi pred interesi kapitala.

Na medijskem področju je bilo v zadnjih dveh letih podobno kot pri nevladnih organizacijah. Diskreditacija v javnem diskurzu z najvišje ravni je presegla vse meje. Takšen sovražni govor v medijih in na družbenih omrežjih je treba sankcionirati. Zaupanje je najtežje vzpostaviti, gre za dolgoročni proces, se pa zelo hitro zaseje dvom o verodostojnosti. Ponovno bomo morali vzpostaviti razumevanje medijev kot javnega dobrega.

Zato tudi javne RTV ne smemo gledati zgolj skozi informativni program, razumeti jo moramo kot javni servis, ki ima kulturni, umetniški, znanstveni, izobraževalni, raziskovalni, dokumentarni, športni program in izjemno pomemben arhiv. Sama po sebi je nosilka vednosti, znanja in, kot je bilo izrečeno na shodu ob nedavni stavki zaposlenih na RTV, gre za našo največjo kulturno institucijo.

Če se nekoliko oddaljimo od notranjih izzivov v svet. Med pogovorom z akterji na domači sceni je prisoten vtis, da država ne naredi dovolj za njihovo promocijo v tujini. Kako vi ocenjujete uspešnost izvažanja slovenske kulture?

Do določene mere smo uspešni, vendar je ta uspešnost izključno rezultat dela posameznikov, javnih institucij in nevladnih organizacij. Do zdaj sta umanjkala jasna vizija in načrt po področjih, ki bi omogočala strateško internacionalizacijo in učinkovitejšo promocijo. V minulem obdobju je politika raje preprečila kakšno načrtovano razstavo, kot da bi jih spodbujala. Razmišljati je treba nasprotno. Tudi kulturno diplomacijo kot del državne diplomacije je treba vzeti resno in okrepiti. Tudi v zgodovini imamo nekaj primerov takšnega delovanja.

Poleg številnih gostovanj, recimo dve morda manj znani zgodovinski kurioziteti sta, da smo kratko obdobje v šestdesetih letih imeli celo prodajno galerijo v New Yorku, ki je nastala v sodelovanju s podjetjem Intertrade na pobudo takratnega direktorja Moderne galerije, v osemdesetih letih pa so na čezoceanskih letih z Jugoslavijo prirejali dražbe in prodajali umetniška dela. A za kaj takega je treba imeti tudi močno domače gospodarstvo.

V Sloveniji obstaja ogromno koprodukcij, najrazličnejših sodelovanj, gostovanj, projektov, uspešnih evropskih projektov na področju kulture, zelo uspešnih ustvarjalcev, ki delajo mednarodno. Predvsem moramo razumeti, da umetnost in kultura nista zamejeni z nacionalnimi mejami. Kar seveda slovenski kulturi in umetnosti nikakor ne odreka statusa, ampak moramo začeti razmišljati v kontekstu 21. stoletja, ne pa da se vztrajno vračamo k preživetemu razumevanju ustvarjanja kulture, ki v sodobnem času preprosto ne more obroditi sadov.

Mednarodna kulturna politika deluje obojesmerno, za promocijo naših umetnikov v tujini in predstavitve tujih praks pri nas, kar krepi in regenerira sektor, družbo pa naredi bolj odprto in strpno. Hkrati ne smemo pozabiti, kar je ključno, da za uspešno delo in dobre rezultate potrebujemo ustrezne delovne pogoje. To pomeni, da potrebujemo infrastrukturo, ateljeje, vadbene prostore, pomoč pri sofinanciranju in spodbude pri prijavah na mednarodne projekte.